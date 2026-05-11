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明（11）日就是國際護師節，在護師節前夕，立法院8日三讀通過「醫療法」修正案，將「三班護病比」正式入法，但衛福部以「兩年緩衝期」為由，將新政策延至117年才正式上路，國民黨立委徐巧芯痛批，民進黨政府選前喊挺醫護，選後卻處處拖延，甚至在法案審議過程中一路反對，現在法案通過了，實質改革卻依舊遙遙無期。更令人錯愕的是，面對立委王育敏質疑政見跳票時，衛福部長石崇良竟回應「怕跳票就再投給賴總統一次」，徐巧芯怒斥這不僅是失言，更是極度傲慢的表現，顯示民進黨官員對第一線護理師的血汗與痛苦絲毫不在意，甚至將人民對醫療改革的期盼當作耍嘴皮子的素材。她指出，目前全台護理人員面臨超時工作、無法正常休息，導致醫院人力不足、急診塞爆甚至被迫關閉病房，這已是台灣醫療體系崩潰的連鎖反應，政府卻選擇嬉皮笑臉地應對。徐巧芯強調，真正的重視醫護不是等到護師節才發文消費，而是應該讓「醫療法」盡快落實，讓三班護病比真正到位，留住醫護人力，徐巧芯認為，民進黨政府表面喊改革、實際搞拖延，這種選前承諾、選後跳票的做法，不僅讓賴清德的醫療政見信用掃地，更讓全台護理師在血汗環境中繼續硬撐。她呼籲政府停止消費護理人員，誠實面對醫療崩壞現狀，別再讓護理師在屬於他們的節日裡，卻對未來感到徹底絕望。