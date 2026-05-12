今（12）日是國際護理師節，今年台灣護理界將迎來關鍵進展，立法院日前三讀通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來急性一般病床須依白班、小夜班、大夜班訂定護理人力配置，但預計要到2028年才會正式上路。國際護理師節是什麼？為什麼訂在5月12日？今天也有不少護理師專屬優惠。
國際護理師節是什麼？
國際護理師節每年固定在5月12日舉行，主要是為了紀念1820年出生現代護理創始人南丁格爾的誕辰，同時向全球護理人員在臨床照護、公共衛生與醫療體系中的貢獻致敬。大英百科全書指出，國際護理師節由國際護理協會（ICN）於1974年設立，除了紀念南丁格爾，也凸顯護理人員在醫療照護中的重要角色。
南丁格爾是誰？為什麼護理師節紀念她？
佛羅倫斯・南丁格爾出生於1820年5月12日，逝世於1910年8月13日，是英國護理師、統計學家與社會改革者，也被視為現代護理的重要奠基者。她在克里米亞戰爭期間負責照護英國與盟軍傷兵，改善醫院衛生、病房管理與護理流程；由於她常在夜間提燈巡視病房、照顧傷患，因此被後世稱為「提燈女士」。
2026國際護理師節主題
國際護理協會公布2026年國際護理師節主題為「Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives.(我們的護理師，我們的未來：賦權護理師，拯救生命)」。若要發揮護理人力對生命安全與健康照護的完整影響力，必須讓護理人員擁有安全、公平的工作環境，並在臨床實務、醫療決策與領導層面獲得更多支持。
三班護病比入法！白班、小夜、大夜都納入
今年國際護理師節前夕，台灣護理職場也出現制度性變化。立法院5月8日三讀通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來醫院急性一般病床護理人力配置，須納入白班、小夜班、大夜班不同照護量能考量。三班護病比入法後，護理人力配置更具法制基礎。
2026國際護理師節優惠
新竹喜來登飯店
活動時間：5月11日起至5月28日，每週一至週四。
適用對象：出示醫師、護理師有效證件者。
各餐廳優惠內容：
盛宴自助餐廳：下午茶及晚餐餐期，享3位成人同行1人免費吃到飽。
大廳咖啡吧：半自助午間套餐享8折優惠。
迎月庭鐵板與日式料理：日式套餐享8折優惠。
采悅軒中餐廳：內用消費滿1000元現折200元。
新竹關西六福莊暑假早鳥優惠
5月31日前完成預訂，入住期間為6月19日至9月27日。
優惠內容：三人成行8999元+10%起，享旺日或暑假平日不加價、假日或暑假旺假日加價5折優惠。
專案包含：與斑馬、犀牛等非洲草食動物近距離接觸、六福水陸雙樂園暢遊，並贈送期間限定的猛獸T-Shirt彩繪、淺山香草香囊DIY、煙花式水槍等多種體驗好禮。
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國際護理師節每年固定在5月12日舉行，主要是為了紀念1820年出生現代護理創始人南丁格爾的誕辰，同時向全球護理人員在臨床照護、公共衛生與醫療體系中的貢獻致敬。大英百科全書指出，國際護理師節由國際護理協會（ICN）於1974年設立，除了紀念南丁格爾，也凸顯護理人員在醫療照護中的重要角色。
南丁格爾是誰？為什麼護理師節紀念她？
佛羅倫斯・南丁格爾出生於1820年5月12日，逝世於1910年8月13日，是英國護理師、統計學家與社會改革者，也被視為現代護理的重要奠基者。她在克里米亞戰爭期間負責照護英國與盟軍傷兵，改善醫院衛生、病房管理與護理流程；由於她常在夜間提燈巡視病房、照顧傷患，因此被後世稱為「提燈女士」。
國際護理協會公布2026年國際護理師節主題為「Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives.(我們的護理師，我們的未來：賦權護理師，拯救生命)」。若要發揮護理人力對生命安全與健康照護的完整影響力，必須讓護理人員擁有安全、公平的工作環境，並在臨床實務、醫療決策與領導層面獲得更多支持。
三班護病比入法！白班、小夜、大夜都納入
今年國際護理師節前夕，台灣護理職場也出現制度性變化。立法院5月8日三讀通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來醫院急性一般病床護理人力配置，須納入白班、小夜班、大夜班不同照護量能考量。三班護病比入法後，護理人力配置更具法制基礎。
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活動時間：5月11日起至5月28日，每週一至週四。
適用對象：出示醫師、護理師有效證件者。
各餐廳優惠內容：
盛宴自助餐廳：下午茶及晚餐餐期，享3位成人同行1人免費吃到飽。
大廳咖啡吧：半自助午間套餐享8折優惠。
迎月庭鐵板與日式料理：日式套餐享8折優惠。
采悅軒中餐廳：內用消費滿1000元現折200元。
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5月31日前完成預訂，入住期間為6月19日至9月27日。
優惠內容：三人成行8999元+10%起，享旺日或暑假平日不加價、假日或暑假旺假日加價5折優惠。
專案包含：與斑馬、犀牛等非洲草食動物近距離接觸、六福水陸雙樂園暢遊，並贈送期間限定的猛獸T-Shirt彩繪、淺山香草香囊DIY、煙花式水槍等多種體驗好禮。