今（12）日是國際護理師節，今年台灣護理界將迎來關鍵進展，立法院日前三讀通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來急性一般病床須依白班、小夜班、大夜班訂定護理人力配置，但預計要到2028年才會正式上路。國際護理師節是什麼？為什麼訂在5月12日？今天也有不少護理師專屬優惠。

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▲三班護病比入法草案三讀通過，但預計2028年才會正式上路。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三班護病比入法草案三讀通過，但預計2028年才會正式上路。（圖／記者吳翊緁攝）
國際護理師節是什麼？

國際護理師節每年固定在5月12日舉行，主要是為了紀念1820年出生現代護理創始人南丁格爾的誕辰，同時向全球護理人員在臨床照護、公共衛生與醫療體系中的貢獻致敬。大英百科全書指出，國際護理師節由國際護理協會（ICN）於1974年設立，除了紀念南丁格爾，也凸顯護理人員在醫療照護中的重要角色。

南丁格爾是誰？為什麼護理師節紀念她？

佛羅倫斯・南丁格爾出生於1820年5月12日，逝世於1910年8月13日，是英國護理師、統計學家與社會改革者，也被視為現代護理的重要奠基者。她在克里米亞戰爭期間負責照護英國與盟軍傷兵，改善醫院衛生、病房管理與護理流程；由於她常在夜間提燈巡視病房、照顧傷患，因此被後世稱為「提燈女士」。

▲南丁格爾是近代護理學和護理教育的創始人，並將她的生日5月12日定為國際護理師節。（圖／維基百科）
▲南丁格爾是近代護理學和護理教育的創始人，並將她的生日5月12日定為國際護理師節。（圖／維基百科）
2026國際護理師節主題

國際護理協會公布2026年國際護理師節主題為「Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives.(我們的護理師，我們的未來：賦權護理師，拯救生命)」。若要發揮護理人力對生命安全與健康照護的完整影響力，必須讓護理人員擁有安全、公平的工作環境，並在臨床實務、醫療決策與領導層面獲得更多支持。

三班護病比入法！白班、小夜、大夜都納入

今年國際護理師節前夕，台灣護理職場也出現制度性變化。立法院5月8日三讀通過《醫療法》部分條文修正，將「三班護病比」正式入法，未來醫院急性一般病床護理人力配置，須納入白班、小夜班、大夜班不同照護量能考量。三班護病比入法後，護理人力配置更具法制基礎。

2026國際護理師節優惠

新竹喜來登飯店

活動時間：5月11日起至5月28日，每週一至週四。

適用對象：出示醫師、護理師有效證件者。

各餐廳優惠內容： 

盛宴自助餐廳：下午茶及晚餐餐期，享3位成人同行1人免費吃到飽。

大廳咖啡吧：半自助午間套餐享8折優惠。

迎月庭鐵板與日式料理：日式套餐享8折優惠。

采悅軒中餐廳：內用消費滿1000元現折200元。

新竹關西六福莊暑假早鳥優惠

5月31日前完成預訂，入住期間為6月19日至9月27日。

優惠內容：三人成行8999元+10%起，享旺日或暑假平日不加價、假日或暑假旺假日加價5折優惠。

專案包含：與斑馬、犀牛等非洲草食動物近距離接觸、六福水陸雙樂園暢遊，並贈送期間限定的猛獸T-Shirt彩繪、淺山香草香囊DIY、煙花式水槍等多種體驗好禮。

▲新竹喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」針對護理師人員推優惠，期間限定享「三位成人同行一人免費」。（圖／新竹喜來登提供）
▲新竹喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」針對護理師人員推優惠，期間限定享「三位成人同行一人免費」。（圖／新竹喜來登提供）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...