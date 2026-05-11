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▲蘋果劇團將於活動期間演出親子劇《開心小龍女》，以歌舞互動方式陪伴孩子展開奇幻海底冒險。（圖／屏東縣府提供）

為響應518國際博物館日，屏菸1936文化基地將於5月16、17日舉辦「金葉俱樂部：博物館冒險王」主題市集，結合兒童劇演出、科學教育互動及地方文化探索，邀請大小朋友一起化身博物館冒險王，透過趣味闖關與互動體驗，展開充滿知識與驚喜的文化冒險旅程。此次活動特別攜手國立海洋生物博物館及屏東縣內8座地方文化館，將海洋生態、自然科學及地方文史故事帶進市集現場，讓民眾從遊戲中認識屏東豐富的人文與自然特色。5月16日下午3時至4時，更邀請蘋果劇團帶來免費親子劇《開心小龍女》，透過歌舞與趣味互動，引領大小朋友進入奇幻海底世界。活動期間現場同步規劃超過40家特色美食及文創手作攤位，營造兼具文化氣息與生活風格的熱鬧市集氛圍。民眾除了能品嚐在地特色美食，也可透過科學互動、文化闖關及手作體驗，深入感受屏東多元文化魅力，在輕鬆逛市集的過程中，一次探索各文化館舍的豐富特色。屏東縣政府文化處表示，希望藉由多元有趣的活動形式，讓博物館走出靜態展示空間，結合文化、科學與生活樂趣，讓民眾以更輕鬆親近的方式重新認識博物館與在地文化。此外，屏菸1936文化基地原定週一休館，將於5月18日國際博物館日當天特別開放，並順延至5月19日休園維護。