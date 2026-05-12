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▲凱莉珍娜在短片中表示搭私人飛機快閃紐約24小時，遭到網友抨擊。（圖／摘自tiktok.com/@kyliejenner)

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）與凱莉珍娜（右）交往，一直有不少爭議，被認為他和出身自卡戴珊家族的凱莉在一起，只會拖垮他的形象跟演藝事業。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱莉珍娜在短片中拍到私人飛機的內部，有網友認為她這趟紐約快閃之旅，製造驚人的碳足跡，對於環保是一大諷刺。（圖／摘自tiktok.com/@kyliejenner)

有錢人談戀愛就是完全無視外界的想法！美國高知名度的卡戴珊家族小妹凱莉珍娜，近年來和當紅男神「甜茶」提摩西夏勒梅高調談情，雖然常被酸民唱衰分手，兩人的感情還是沒有生變。近日她在TikTok上發布短片，開心宣布臨時決定到紐約與提摩西碰面，可是只待大概24小時，馬上引來批評，被譙毫不在意環保，製造驚人碳足跡、破壞環境。不過凱莉珍娜身價7億美元（約200億台幣），難怪有這本事能把飛機當公車搭。凱莉珍娜小小年紀就出現在同母異父姊姊金卡戴珊的真人秀中，在歐美擁有高知名度，因而日後成立自己的彩妝品牌，很快銷量就開紅盤，使她成了白手起家、成功創業的女企業，個人財產據估計有7億美元，也難怪只是想要去紐約跟男友甜茶相會，就算只待24小時，她都不惜動用私人飛機，完全不管花費多貴，或是製造多少碳足跡。在她的留言板上，網友譙道：「有人覺得這樣子太誇張了嗎？只是去拜訪一座城市、為了不到24小時的約會，就搭私人飛機過去？」另有網友表示：「這趟紐約24小時之旅，花費的錢大概跟我5年的總收入差不多。我連想都想不敢想能有錢到坐私人飛機只是要去個晚上的約會，那個太足跡也太瘋狂了。」坦白說凱莉那麼會賺錢，搭私人飛機也是自己賺、自己花，還真輪不到旁人說什麼，可是環保理念在西方社會始終受到重視，有那麼多名人呼籲大家要注重別再破壞地球的生態，凱莉為了和男友甜茶約會，不惜無視這一切，無疑讓人撿到槍。在名人圈之中，泰勒絲也曾經被抨擊頻頻搭私人飛機，就為了和未婚夫崔維斯早點會合、享受兩人甜蜜時光。以「環保尖兵」自居的李奧納多狄卡皮歐，也是因為常搭私人飛機與在遊艇上和一堆美女開趴，被罵「環保」只是說說而已。現在凱莉珍娜也加入破壞環保的名人名單，讓她和甜茶的戀情，又多點爭議色彩。