我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國富婆直接從美國飛到中國橫店，追星偶像張凌赫。（圖／翻攝自微博）

中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅，掀起大批追星風潮。一位在美國居住、從事保險業的富婆Amy，近日在社群分享從美國飛到橫店追星張凌赫的過程，砸了2萬多台幣，僅為看張凌赫上下班路的30秒，不過看到本人後，她也直呼太值得，並公開追星6步驟，從買張凌赫通告表、到找代排全都有，整個過程超仔細，直接在網上瘋傳。近日有一位在美國定居的富婆Amy，在網路上公開了到橫店追星張凌赫的過程。她透露自己先買下了張凌赫整個月的行程表，得知他一個月的通告，像是劇組拍戲時間地點等。接著她就直接從美國搭機到橫店《歸鸞》的拍攝現場，第二步就是要訂當地酒店，但因為有橫店酒店有當天訂的限制，所以第三步她就找了代訂。由於要見到張凌赫，必須從前一天晚上就在酒店樓下排隊，所以第四步就是找代排，但是因為代排只能排隊到凌晨3點，她就加錢到張凌赫現身的前1小時，並成功在第一排看到心心念念的張凌赫。第五步就是拍攝張凌赫的技巧，進妝時要在隊伍最前方，出妝時則要在最靠近保母車的位置拍，才能看到較多時間。最後一步是要跟粉絲們保持良好關係，不能隨意插隊，也不能亂摸張凌赫，她還笑說：「你摸他，你的手就沒了。」而這3天的行程，她不含機票就花了2萬2500元台幣。雖然砸了2萬多，只看到張凌赫30秒左右，但Amy也直呼超值得，還回味直呼張凌赫身上香香的，讓她一聞到就馬上買了同款香水，真的是追星追到底。不過Amy一系列的追星攻略，也完全呈現了她應援牌上那句「家瑋（張凌赫本名）你我本無緣，全靠我花錢。」讓網友都感嘆追的不是星，「而是自由跟財富的味道。」