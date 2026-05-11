我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄女中樂儀隊今年受邀代表出席波特蘭玫瑰節年度展演。（圖／高市府教育局提供）

高雄女中受邀代表高雄市前往美國奧勒岡州波特蘭市參加一年一度的「波特蘭玫瑰節」遊行、龍舟賽及姊妹市友好訪問活動，60名師生預計6月3日啟程。高市府教育局長吳立森今（11）日下午也特別至學校勉勵學生全力以赴接受挑戰，展現臺灣青年學子的自信與實力。高雄女中與波特蘭高雄姊妹市協會於去（114）年5月簽署合作備忘錄，為兩市未來在教育與文化交流領域開創新頁，高雄女中學生此次出訪除了參加一年一度的波特蘭玫瑰節盛大花車遊行及玫瑰節龍舟賽，也預計與當地社區及學校進行表演交流，並於「高雄之夜」演出。高市府教育局長吳立森表示，今年高雄女中受邀代表參與美國波特蘭市玫瑰花車遊行、龍舟比賽及「高雄之夜」，除了祝福師生們赴美行程圓滿順利，更要代表教育局對師生致上最高的肯定與感謝。樂儀隊訓練相當辛苦，從隊形、節奏、默契到儀態，每一個細節都需要長時間反覆練習與高度自律。大家在課業之餘投入大量時間準備，不只展現堅持與團隊合作精神，也期待師生們透過文化交流，讓更多國際朋友認識高雄這座充滿活力與熱情的城市。高雄女中校長鄭文儀表示，學校樂儀隊今年受邀代表出席波特蘭玫瑰節年度展演，除了連續三天密集的花車遊行表演及高雄之夜演出，也接受挑戰參加在海灣的龍舟競賽。同學們雖然課業繁重，仍然配合專業教練指導，從零開始在學校游泳池練習划船基本動作，上個月也到蓮池潭水域運動中心下水試划。感謝教練及師長們的指導，也期待學生們突破自我，爭取佳績。波特蘭玫瑰節已有百年歷史，並於每年六月第一週舉行，向世界展示波特蘭市「玫瑰之城」的美麗與熱情好客，眾多精彩活動包括盛大的花車遊行和玫瑰節龍舟賽，兩項盛事也成為波特蘭玫瑰節的代表性活動。高市府教育局近年持續與美國愛荷華州立大學合作推動海外教育實習教師計畫及辦理美國傅爾布萊特英語教學助理計畫等多項計畫，並結合外籍教學人員營造自然英語學習環境，鼓勵學子開口說英語。此外，教育局也積極鼓勵學校拓展國際夥伴學校，截至目前已與美國締結18校次姊妹校、備忘錄及合作意向書合作，持續拓展及深化雙方交流。