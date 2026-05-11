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八千代醫美集團遭網路匿名指控裝設針孔攝影機，引發外界討論。對此，八千代委託律師事務所發布聲明，強調集團絕無裝設針孔攝影機，並已委請專業保全單位進行全面檢測，未發現任何可疑偷拍設備或異常無線發射訊號。聲明指出，近期有不明人士在社群平台Threads散布關於八千代醫美集團的不實言論，內容疑似指稱診所內裝設針孔攝影機，已嚴重誤導社會大眾，也損害集團名譽。八千代表示，基於保障顧客隱私與資訊安全，集團定期以專業檢測儀器偵測是否有非法偷拍行為，這次也特別委託新光保全使用反偷拍探測器、高級探測儀等設備，再次確認各營運場所內沒有偷拍設備。針對診所內監視器設置，八千代說明，相關設備均是依衛福部函文辦理，目的在於公共安全及維護場所秩序。過去也曾發生不明人士恐嚇、或不理性顧客對醫療人員有不當舉止等情形，因此才依規定於公共空間設置監視設備。八千代強調，各營業場所內皆已張貼公告，監視器周邊也設有明顯警示標語與相關說明；在療程說明及治療同意書中，也有載明監視設備設置相關內容，診所人員亦會在簽約時主動告知。若顧客有任何疑慮，可隨時向診所服務人員提出申訴或詢問。針對網路不實言論，八千代表示，已啟動相關證據蒐集程序，若特定人士持續以假帳號或組織化方式散布未經查證的訊息，損害集團名譽與商譽，將依法提出刑事追訴，呼籲外界勿再轉傳相關不實內容，以免衍生法律責任。八千代重申，集團一向將顧客隱私安全視為最高原則，絕無洩漏客戶個人資料及影像，更不可能安裝違法針孔攝影機。後續若顧客仍有疑問，可直接與診所服務人員聯繫處理。