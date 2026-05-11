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國民黨立委羅明才等人提出《因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案》，主張因應國際局勢動盪與通膨壓力，應向全體國民普發1萬元的「國民支援金」。該草案已於8日在立法院完成一讀，預估若照案通過，國庫將支出高達2360億元。對此，民進黨幹事長吳思瑤重砲抨擊，指責在野黨此舉是「違憲上癮」。吳思瑤指出，依據憲法原則，編列預算屬於行政權，立法機關僅能審查與監督，但國民黨卻頻頻推出「錢坑」法案。她痛批，藍營一方面大砍國防預算，另一方面卻想花納稅人的血汗錢來普發現金，這種行為本質上是「慷國家之慨，買國民黨的票」，對國家財政規劃極不負責任，更是選舉年最惡劣的政治操作。吳思瑤呼籲在野黨「不要再惡搞國家財政！」她憤怒指出，藍營一邊大砍4700億元的國防預算，另一邊卻想用這種「肉桶法案」讓撒幣常態化，這不只是破壞財政自主，更是在剝奪國家未來的建設空間。她感嘆，藍白陣營簡直是「裝睡的人叫不醒」，無論是假借中東戰事名義，或是要求歲計賸餘必須普發，都會讓國家財政陷入困境。