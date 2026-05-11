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▲楊小黎（左）與郝劭文（右）從小就在《狗蛋大兵》飾演情侶。（圖／翻攝自楊小黎IG@candyyang116）

37歲金鐘視后楊小黎近期跨界綜藝，首度擔綱製作人主持全新節目《像你這道菜》，她還邀請了童星時期在電影《狗蛋大兵》合作的螢幕情侶36歲郝劭文，掀起許多粉絲滿滿的童年回憶。楊小黎也於今（11）日感性發文，透露郝劭文收到她的訊息後，二話不說就義氣相挺。兩人30年來不變的友誼，也讓粉絲們看哭直呼：「陪著我長大。」楊小黎在今日於社群發文，透露邀請到好友郝劭文，登上自己主持的節目《像你這道菜》。她感性表示：「有人陪著你一起長大，而剛好這個人，也陪伴著某一個世代的我們一起長大，這樣子的好朋友，只有一個、獨一無二，他就是我的螢幕情侶郝劭文先生。」她感動直呼自己的一封訊息，對方就情義相挺，「儘管這麼多年沒見，依然保有可貴的默契。」楊小黎認為若小時候拍電影《狗蛋大兵》沒有郝劭文，就不會有人記得張小翠，長大後重回演藝圈，也是因為與對方合作，自己才有韌性回歸，「我們很像是彼此的鏡子，小時候一起努力的長大，長大後也一起努力的變成更好的人。」而兩人的電影，其實也是許多人的童年回憶，粉絲們看到他們長大後的再合體，也忍不住感嘆：「兩位的電影陪著我長大」、「太催淚了，童年啊！」、「回憶殺啊，橫跨好幾代。」楊小黎也透露錄影當天，郝劭文帶著老婆和孩子一起現身，「那個畫面，我一輩子都不會忘記。」並透露就連恩師朱延平也特別現身，讓郝劭文當場紅了眼眶，楊小黎也感動喊：「謝謝有人看著我們長大，並且走在前面，讓我們知道，這條路不好走，但只要你還喜歡還有熱情，往前走就對了！」《像你這道菜》在5月12日於客家電視頻道播出。楊小黎與郝劭文是著名的螢幕情侶，在1996年時合作演出電影《狗蛋大兵》，飾演校花「小翠」與「狗蛋」。接著在朱延平導演其他電影中，兩人再度合作，像是《小鬼遇到兵》等系列中也常常搭檔演出。