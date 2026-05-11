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北一女教師區桂芝日前受訪主張「零軍購」，只要承認是中國人就可迎來和平，言論引發爭議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（11）日在臉書發文示警，認為這並非單純的言論自由問題，而是背後潛藏著極度危險的「國共協力模式」。他分析區桂芝從一名即屆退的國文老師，一夕間成為擁有巨大話語權的網路紅人，正是透過特定媒體與短影音的推波助瀾，將極端言論包裝成「民間真實聲音」。張育萌指出，這是一條龍的輿論產業鏈，區桂芝最初因批評108課綱是「無恥課綱」而在對岸社群網站爆紅，隨後國民黨推薦她進入教育部「課審會委員審查會」，讓極端少數的聲音得以進入體制，掌握實際權力。張育萌質疑，國民黨在眾多優秀教師中捨棄專業性，執意抽換名單也要保薦區桂芝，動機顯然不是為了教育專業，而是政治考量。張育萌觀察到滲透手法越來越聰明，為規避校方禁止接受中共官媒採訪的禁令，區桂芝改上統派退將的網路節目，再由央視所屬媒體剪輯成短影音進行大內宣，不僅讓中共獲得所需的統戰敘事，區桂芝也成功避開紅線。他擔憂，國民黨為了與執政黨對抗，不惜將這類極端敘事送入制度核心，恐犧牲台灣的公共決策品質與國家安全。張育萌強調「區桂芝模式」的恐怖之處，在於中共已發現無法說服全台灣人，因此轉而扶植少數親中的聲音，透過媒體操作與國內政黨的協力送入權力中樞。他呼籲大眾必須看清這類從意見領袖到制度成員的演變路徑，警惕這種損害台灣主體性、影響百年教育大計的政治操作。