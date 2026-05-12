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壽司郎《貓貓蟲咖波》4款聯名餐點！壓克力吊飾掀交換潮

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》4款聯名餐點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲盲袋壓克力吊飾與咖波壽司盤。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱壽司郎《貓貓蟲咖波》盲袋壓克力吊飾，尺寸約6公分大、質感厚實，可愛圖案掀起粉絲狂吃拼盤想收藏；抽到重複款式的人，已在社群平台喊話、掀起交換熱潮。

壽司郎《貓貓蟲咖波》14周邊開箱！鐵粉狂搶3個杯子 圈粉原因曝

▲鐵粉發現，「咖波壽司列車杯」至少要3個才能排出完整長長的咖波。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記為大家揭曉答案是「AS樹脂」，耐熱60度、耐冷0度。粉絲直言，雖然是塑膠，「但我還是要買」。

▲咖波躲躲絨毛吊飾娃娃，5月18日起開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》公館店實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲高度達80cm的巨型「咖波茶碗蒸抱枕」降臨壽司郎。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎《貓貓蟲咖波》見面會！高雄義享店限定

藏壽司：《排球少年!!》票卡夾開搶！