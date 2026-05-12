台灣壽司郎二度聯名《貓貓蟲咖波》，「咖波躲貓貓大戰」集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等角色，昨（11）日開賣就吸引不少粉絲朝聖，除了盲袋鑰匙圈在網路上掀起交換熱潮；還有鐵粉提醒，杯子應該要買3個，「這樣才能連成一個長長咖波」。壽司郎表示，高雄義享店將在6月6日舉辦實體咖波見面會，抽獎互動合照資格方法一覽。
壽司郎《貓貓蟲咖波》4款聯名餐點！壓克力吊飾掀交換潮
◾️「青森縣產鱒鮭拼盤」220元：附贈盲袋壓克力吊飾乙個（共6款、含1款隱藏版，全台限量45,000個）。
◾️「日式烤牛肉雙饗」60元：附贈大張咖波底紙乙張（共2款）。
◾️「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」70元：附贈大張咖波底紙乙張（共2款）。
◾️「咖波躲躲碳酸冰聖代」120元：附贈隨機插卡一張（共6款）。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱壽司郎《貓貓蟲咖波》盲袋壓克力吊飾，尺寸約6公分大、質感厚實，可愛圖案掀起粉絲狂吃拼盤想收藏；抽到重複款式的人，已在社群平台喊話、掀起交換熱潮。
壽司郎《貓貓蟲咖波》14周邊開箱！鐵粉狂搶3個杯子 圈粉原因曝
◾️咖波壽司列車杯！5月11日（一）起，全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價200元，即可獲得「咖波壽司列車杯」乙個（全台限量20000個）。
◾️咖波躲躲絨毛吊飾娃娃！5月18日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿500元，可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」乙個（共5款，最多加購3個，全台共35000個、售完為止）。
◾️咖波迴轉壽司盤！5月25日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元可獲「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個（全台共30,000個，數量有限、贈完為止）。
◾️咖波偷吃鮪魚壽司盤！6月1日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」乙個（全台共30,000，數量有限、送完為止）。
首周亮相的是「咖波壽司列車杯」，容量為300ml。不少人好奇杯子的材質，《NOWNEWS今日新聞》記為大家揭曉答案是「AS樹脂」，耐熱60度、耐冷0度。粉絲直言，雖然是塑膠，「但我還是要買」。
更有鐵粉吃完表示，「杯子應該要買3個，這樣才能連成一個長長咖波」；原來杯子上的咖波壽司列車，長長一條橫亙在杯身上，想要一次呈現完整超長身型的咖波，至少需要將3個杯子並排在一起。
壽司郎還打造全台6家《貓貓蟲咖波》主題限定店，包括：壽司郎台北公館店、壽司郎中壢中正店、壽司郎三重Citylink店、壽司郎台中黎明市政南店、壽司郎台南永康店、壽司郎高雄義享天地店。
台灣壽司郎《貓貓蟲咖波》限定特別活動「咖波50盤大挑戰！」5月11日（一）至6月14日（日），全台壽司郎內用累積盤數，每10盤可獲得1點，集滿指定點數即可參加抽獎。
◾️集滿2點：可參加咖波可愛周邊抽獎1次，獎品包括2名「招財咖波麻將組」、3名「胖胖咖波絨毛娃娃」、3名「奶泡貓造型馬克杯」、2名「咖波擠擠睡摺疊露營推車」。
◾️集滿5點：可參加壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」抽獎1次，有機會把高度達80cm的巨型咖波帶回家（共計20個）。
壽司郎《貓貓蟲咖波》見面會！高雄義享店限定
壽司郎表示，高雄義享店將在6月6日舉辦實體咖波見面會，可與咖波近距離互動合照，參加資格與方法一覽。
◾️活動時間：
6月6日（六）第一場14:00-14:30、第二場16:00-16:30
◾️活動地點：
壽司郎高雄義享店（高雄義享時尚廣場 5F）
◾️活動方式：
中獎者請依指定時段報到排隊，依序與咖波進行合照互動，每人限拍一次，拍照後即離場。
◾️參加辦法：
5月11日（一）至5月24日（日）， 於全台壽司郎店內，單筆消費滿500元並完成線上登記，即可參加拍照資格抽選。每張發票限登記一次，共抽出100名（每場50名）；獲得見面會拍照名單將於5月27日（三）公布，並以Email通知。
注意事項提醒大家，本活動僅限中獎者參與拍照；請配合現場工作人員指示；未於指定時間報到者視同放棄資格。
藏壽司：《排球少年!!》票卡夾開搶！
藏壽司表示，《排球少年!!》票卡夾5月11日起開搶（送完為止），當日消費滿1,200元，加入藏壽司LINE好友並綁定會員、完成指定任務，即可獲得《排球少年!! 》票卡夾，共有烏野高校款／青葉城西高校款／音駒高校款（3款共限量15,000個，隨機贈送恕不挑選）
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◾️「日式烤牛肉雙饗」60元：附贈大張咖波底紙乙張（共2款）。
◾️「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」70元：附贈大張咖波底紙乙張（共2款）。
◾️「咖波躲躲碳酸冰聖代」120元：附贈隨機插卡一張（共6款）。
壽司郎《貓貓蟲咖波》14周邊開箱！鐵粉狂搶3個杯子 圈粉原因曝
◾️咖波壽司列車杯！5月11日（一）起，全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價200元，即可獲得「咖波壽司列車杯」乙個（全台限量20000個）。
◾️咖波躲躲絨毛吊飾娃娃！5月18日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿500元，可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」乙個（共5款，最多加購3個，全台共35000個、售完為止）。
◾️咖波迴轉壽司盤！5月25日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元可獲「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個（全台共30,000個，數量有限、贈完為止）。
◾️咖波偷吃鮪魚壽司盤！6月1日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」乙個（全台共30,000，數量有限、送完為止）。
更有鐵粉吃完表示，「杯子應該要買3個，這樣才能連成一個長長咖波」；原來杯子上的咖波壽司列車，長長一條橫亙在杯身上，想要一次呈現完整超長身型的咖波，至少需要將3個杯子並排在一起。
◾️集滿2點：可參加咖波可愛周邊抽獎1次，獎品包括2名「招財咖波麻將組」、3名「胖胖咖波絨毛娃娃」、3名「奶泡貓造型馬克杯」、2名「咖波擠擠睡摺疊露營推車」。
◾️集滿5點：可參加壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」抽獎1次，有機會把高度達80cm的巨型咖波帶回家（共計20個）。
壽司郎表示，高雄義享店將在6月6日舉辦實體咖波見面會，可與咖波近距離互動合照，參加資格與方法一覽。
◾️活動時間：
6月6日（六）第一場14:00-14:30、第二場16:00-16:30
◾️活動地點：
壽司郎高雄義享店（高雄義享時尚廣場 5F）
◾️活動方式：
中獎者請依指定時段報到排隊，依序與咖波進行合照互動，每人限拍一次，拍照後即離場。
◾️參加辦法：
5月11日（一）至5月24日（日）， 於全台壽司郎店內，單筆消費滿500元並完成線上登記，即可參加拍照資格抽選。每張發票限登記一次，共抽出100名（每場50名）；獲得見面會拍照名單將於5月27日（三）公布，並以Email通知。
注意事項提醒大家，本活動僅限中獎者參與拍照；請配合現場工作人員指示；未於指定時間報到者視同放棄資格。
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