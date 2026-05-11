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立法院藍白兩黨近期聯手通過7800億元國防特別條例，相較行政院1.25兆版本縮減4700億，排除無人機及商購等軍備項目，引發各界熱議。有網友翻出歷史學者李筱峰20多年前的言論，他在文章與節目中多次示警，中國若要併吞台灣，第一步並非攻打外島，而是先設法攻佔立法院，精準的預測被大批網友形容為「先知」。李筱峰早在2001年於專欄提到，當時學生憂心澎湖恐先遭殃，他卻認為中國哪裡都不會先攻，而是先攻立法院，只要當呼應北京「一個中國」的聲音充滿國會，北京甚至不必動武，台灣就會自然投降。2004年他在政論節目中更指出，當反對國防軍備的立委充斥立法院時，台灣就等於自動繳械。他當時強調這並非危言聳聽，因為軍情密件往往上午才在國防委員會討論，下午就傳到中國情報單位，顯見立法院已成為國安洩密的隱憂。當時李筱峰疾呼，台灣的最前線不在金馬澎湖，而是在立法院，呼籲選民保衛國會，避免讓立法院淪為內神通外鬼的情報站。相關言論近日再度瘋傳，吸引許多網友留言表示：「神預言家」、「真的！是先知！」、「22年前…神準啊」、「言之有理！期望更多人快點清醒啊！」、「裝睡的人叫不醒，不管醒著的人怎麼叫，不想起來的人就是不會起來」。