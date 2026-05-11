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知名設計師聶永真日前替台電設計LOGO，將于右任的題字改為現代版字體，卻在網路引發熱議。聶永真發文說自己遭到假帳號私訊騷擾，並說「我值得更好的」，卻仍遭網紅質疑「為何還一直委屈自己接公標案」？眼見負面評價越來越多，台電昨天宣佈所有建物將沿用于右任的題字，不會花錢更改，只有數位化產品才用新字體。區區96萬的標案，對台電真的是小錢，相較於台電每年的虧損、停止核三運轉再重啟、運出核四燃料棒至今找不到買家，連「九牛一毛」都談不上。雖然網民酸「新細明體幾個字就要96萬」，但設計和創意本來就很難評估價值，以聶永真的知名度和身價，96萬應該也真的算「小case」，只是字體的價格超過一般人想像，才會引來這麼多的討論。但聶永真聲稱原「台灣電力公司」六個字的書法分取自于右任字帖，「非于先生專為台電客製書寫而成」，結果卻遭學者打臉，找出1965年《台電月刊》的「右老墨寶與台電」一文，明確記載是1953年時任台電總經理請于右任寫「台灣電力公司」書法當招牌，並於60年代通用於台電公務。雖然台電後來又出面解釋，台電的LOGO在81、82年進行識別系統優化時，原本的書法就已經被換掉，是由當時台電人員臨摹于右任原字，再重新設計排列。但聶永真的說法明顯並不瞭解完整的歷史事實，也忽略了于右任跟台電的淵源與原本LOGO的歷史價值。新LOGO好看與否見仁見智，但對台電原本歷史沒有全面的瞭解就下手，很難讓人認同是用心之作。聶永真搞不清楚台電LOGO的歷史，台電則搞不清楚自己是什麼。台電聲稱，更改企業識別系統（CIS）是為了將形象年輕化，很多企業都有更新CIS的前例。但試問，台電到底想要建立一個怎樣的新形象？汰什麼舊？換什麼新？這些問題如果沒有辦法回答，就是為改而改、越改越亂。台電曾經是國營事業的金雞母，2018年以前每年都可以賺進至少三、四百億，但如今累計虧損已經4200億，虧掉資本額的7成。在多數國人的眼中，現在的台電是一個供電不穩、滿口謊言、拿小動物當擋箭牌、能源政策混亂、強迫人民用肺發電、工安紀錄不良、綠電弊端叢生、視環境生態於無物的一家公司。台電不斷用力的打臉自己，去年5月才讓核三廠二號機停機，要開始長達25年的除役作業，宣稱達成「非核家園」的成就；結果不到一年又忙著要重啟，還傳出很快就要下定燃料棒，要拼2028年讓核三重啟。台電整天喊著能源供應無虞、備轉容量充足，結果波灣一開打、天然氣斷供，立刻就要重啟已經停用的燃煤機組，才能度過難關。台電可以自己想想，什麼樣的CIS才能挽救台電如今破敗的形象，台電董事長曾文生知道自己要把台電帶往哪裡去？建立怎樣的形象嗎？台灣的電力結構、能源配比、輸電韌性、供電穩定這些問題，台電誰有答案？換了一個CIS、改掉于右任的字，台灣就不缺電、不跳電了？民眾的反應證明，人民根本不關心台電的CIS是否年輕化，民眾要的只是穩定的供電而已。台電無力解決人民關注的問題，卻拿于右任的字開刀，難怪被K得滿頭包。人醜就不要作怪、惹人厭就不要搏聲量，台電有那個時間、精力和金錢去改于右任的字，不如自己去改個八字比較實在。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com