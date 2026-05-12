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▲天心在《祭弑》首度挑戰嚇人的表演，戲外一回到老公面前就秒變戀愛腦。（圖／記者吳翊緁攝）

▲天心（中）在《祭弒》扮演的媽媽，並沒有逃離不成材的老公，因為「被需要」的感覺而接受感情勒索。（圖／威視提供）

▲天心（最左排第二位）、舒淇（左邊第二排第四位）曾是新店大豐國小同學，照片還在畢業紀念冊同一頁，幾年前在網上被公開，曾經引起話題。（圖／翻攝自 爆廢公社FB）

▲演恐怖片是天心（如圖）的新挑戰，她也才發現韓國老公不喜歡看恐怖片，連聽到聲音都不行。（圖／記者吳翊緁攝）

天心首度主演恐怖片《祭弑》，不僅化上駭人的鬼妝，還有致敬《大法師》的「壁虎爬牆」驚人場面。她透露這次發現韓國老公不愛恐怖片，故意傳給他一堆鬼妝照，結果被不讀不回。她在首爾與許茹芸家走路才5到10分鐘距離，相約如果和另一半吵到離家出走，就到對方家暫時落腳。提到她和舒淇曾是國小同學，她則坦承：「我小時候真的滿討人厭的。」台灣演藝界嫁作韓國媳婦的代表，最容易被想到的就屬天心和許茹芸，兩人在台灣本來只是有共同朋友，不算特別熟，現在多了一層關聯，許茹芸介紹她在自家附近買房子，因此變成鄰居，她們只要回韓國就會約碰面，更講好若是和老公吵到摔門而出，就互相收留，但至今都還沒有這樣的需要，連老公這次被她用一堆鬼妝照嚇到，都沒有跟她吵。對於自己的婚姻，天心透露平常工作結束，她馬上會開啟戀愛腦的狀態，跟老公立刻視訊，甚至連睡覺都不關，就算沒那麼多話聊，光是看著彼此在做什麼都好。她笑道：「戀愛腦很好，生活比較有色彩。我平常工作已經很務實、是現實派，感情上就想浪漫一點。」以往她每年2/3待在台灣，1/3和老公相處，旁人也覺得他們因為距離產生美感，不過近來他們在一起時間增加，幾乎每年有一半時間住在一起，一樣如膠似漆，每次到機場就會難分難捨。她現在也沒去學韓文，仍是英文跟老公溝通，曾經想去買翻譯機，老公只問了句：「我們溝通有問題嗎？」她想想好像也沒有，就打消念頭。天心認為在婚姻中「被需要」的感覺很重要，就像《祭弑》裡，她演的媽媽看似被廢柴老公莊凱勛感情勒索，又不逃開，也沒有反抗他的需求，沒什麼作為，連女兒項婕如都認為她應該離開爛繼父，她卻繼續待在家裡，照顧他的4個小孩，就是因為覺得自身還是被需要。可是情節發展到後半段，她被惡靈附身，開始有很多詭異的行為，又要爬牆又化鬼妝，自己覺得第一次拍恐怖片，就拍到致敬經典《大法師》的橋段，算是很滿足，還笑言：「我們是很有愛的劇組，我沒想到拍鬼片戲外這麼歡樂，像在拍喜劇，反而有些喜劇的劇組，氣氛好像在拍鬼片。」片中的動作戲「體力活」，她也能勝任，表示和老公很喜歡騎腳踏車去漢江，出去餐廳吃飯時走一、兩個鐘頭也沒問題，體力負荷得來。鬼妝的部分曾經有跟導演表示多可怕都沒關係，導演則告訴她，希望還是能讓觀眾看出來是她，所以不至於到「毀容」的程度。拍攝過程她也沒碰到怪事，亦沒有特別準備護身符，只是帶個紅包袋就OK。提到她和舒淇曾是新店大豐國小同學，天心笑言本來都忘掉這回事，後來跟舒淇一起拍《我愛777》，才又被喚起回憶。她表示轉學很多次，直到高年級才與舒淇同班，那時比較孤僻，像女生都約好會一起去廁所，她就是獨來獨往。天心自嘲：「我小時候真的滿討人厭。」很謝謝舒淇還願意來認她這個當時沒交集的同學。《祭弒》目前全台熱映中。