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第一任期初相識 從蜜月到貿易戰

▲2017年11月，美國總統川普訪問北京，與中國國家主席習近平在故宮觀看戲曲表演。（圖／美聯社／達志影像）

美中貿易戰兩度開打 川習私交達成停火

北京川習會將登場 中東、經貿或都是話題

美國總統川普（Donald Trump）14、15日將訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，這也是川普自2017年以來，睽違9年再次訪中。川普與老友習近平從第一任期到第二任期，一路「相愛相殺」，也可見中美雙方從戰略競爭，走向戰略交易的態勢。川普自2017年1月就任美國總統，展開他的第一任期，同年4月就在海湖莊園接待習近平，這也是兩人首次見面。川普會後向媒體透露，當他們在享用甜點「巧克力蛋糕」時，他下令美軍向敘利亞發射59枚巡弋飛彈，作為敘利亞使用化學武器的反制，川普當面告知習近平時，習愣住10秒後才回應。這在當時被解讀是川普慣用的「軟硬兼施」，給足私人尊重又展現出不按牌理出牌的個性。2017年11月，川普回訪北京，中方也給足大場面，包括包場紫禁城，習近平親自陪同川普夫婦參觀故宮並進行私人茶敘；川普在散步時，用平板電腦向習近平展示孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）用中文背誦《三字經》和演唱童謠的影片，習也給出高評價，這段互動大幅提升川普在中國民間的好感度。在北京人民大會堂，雙方簽署了總額高達 2,535 億美元的經貿合作協議，滿足了川普對「大訂單」的執著，也讓外界一度以為美中衝突將在「做大蛋糕」的邏輯下化解。到2018年至2020年，美中貿易戰爆發，雙方關係轉向對抗。川普指控中國盜取美國知識產權，對總價約600億美元的中國商品加徵關稅。中國隨即也發動反制，雙方互相課徵關稅，最終美方關稅清單涵蓋超3700億美元的中國產品。而在這段交手過程中，川普與習近平曾兩度在布宜諾斯艾利斯、大阪的G20峰會舉行會面，達成停火協議，被解讀是透過私人交情緩解貿易戰緊張局面。2020年，中美雙方在白宮簽署經貿協議，中國承諾多購買2000億美元美國商品與服務，不過最終因為新冠疫情，以及川普屢次稱病毒是「中國病毒」，這份協議也淡出歷史舞台。2025年1月，川普重返白宮並對全球祭出對等關稅政策，並對中國加征芬太尼稅等多種稅率，更一度揚言課徵超過100%。直到同年10月，中美在釜山舉行川習會，雙方達成共識，美方將平均關稅下調至47%，換取中國恢復購買美國大豆、放緩稀土管制等。此次在北京舉行的川習會，被認為是延續去年10月中美在釜山達成初步共識的後續執行，預計川普會將剩餘的47%關稅作為籌碼，換取中國更多的訂單和市場准入。此外，預計雙方也討論成立貿易委員會、關鍵礦產供應鏈，以及中東地區美伊戰爭的議題。