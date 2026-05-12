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率十多位企業高層訪中 川習會明登場

中美團隊釜山交手 會面名單看端倪

2017年兩次川習會 川普帶29位CEO訪中

美國總統川普（Donald Trump）14、15日將訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，蘋果CEO庫克、特斯拉CEO馬斯克等美國多名商業、科技界高層將隨行訪中。川普將於13至15日訪中，預計13日晚間抵達北京，14日與習近平舉行川習會。知情人士透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳此次並未受邀，因為白宮此行重點放在農業與商業民航事務。出席的商界大咖包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg），以及Meta、美光、高通、萬事達卡、奇異航太、貝萊德集團、黑石集團、思科、Visa等企業高層。回顧2025年10月釜山APEC的川習會，川普率領的美方官員，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio），代表對中強硬派、地緣政治及國安問題；貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）是關稅談判的實際操刀者；財政部長貝森特（Scott Bessent）是川習會晤的幕後推手，操作金融開放、匯率及國債等問題；白宮幕僚長蘇西·威爾斯（Susie Wiles）則代表這場會面的政治層級極高，同時也關乎美國國內期中選情及政治承諾。習近平帶領的中方官員則有防守、穩定的佈局，外交部長王毅處理地緣政治問題；國務院副總理何立峰是關稅談判的領軍人物，負責與貝森特、葛里爾交手；中共中央辦公廳主任蔡奇負責習近平安全及政策落實，相當於白宮幕僚長。此次北京川習會，美方預計也是固定班底再次登場，手握出口管制權限的商務部長盧特尼克也可能現身。中方除了相同團隊外，負責細節執行的商務部長王文濤，經濟智囊中央財辦主任韓文秀也可能助陣。回到2017年4月，川普在海湖莊園接待習近平，時任美方官員包括國務卿提勒森、財政部長梅努欽、商務部長羅斯、高級顧問女婿庫許納及女兒伊凡卡，還有國安顧問、白宮國家經濟委員會主任、白宮策略師班農。中國方面則由國務院副總理汪洋、國師王滬寧、中央辦公廳主任栗戰書、國務委員楊潔篪、外長王毅、發改委主任何立峰。同年11月，川普率團訪問中國，除了海湖莊園班底，當時還帶了29位頂尖企業CEO隨行，包括高盛、波音、高通、福特汽車等。