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舒子晨2024年嫁給桃園雲豹飛將職業排球隊球員許美中，近來她在Podcast「果子貍」中分享決定結婚的原因，當時她腸胃炎上吐下瀉，只要一咳嗽，排泄物也會跟著出來，導致當時還是男友的老公換了好幾次床單，她感到抱歉提議先睡地上，結果對方將她抱回床上，說沒關係再洗就好，還把她弄髒的睡褲泡在浴缸，一件一件用手刷，感動舒子晨。舒子晨和籃籃、何美開設Podcast頻道「果子貍」，分享許多生活戀愛大小事，最新一集中，舒子晨分享決定和男友結婚的原因，她說，「我腸胃炎上吐下瀉，我人坐在馬桶上，嘴巴還會邊吐的那一種，所以我沒辦法控制我的括約肌，我可能只要一咳嗽...就出來了」，籃籃聽到這都忍不住張大嘴巴，面露驚訝。舒子晨說這樣來回好幾次，已經不知道害男友換了幾次床單，於是她提議先睡地上，結果男友將她公主抱回床上，淡淡地說，「妳幹嘛啊，再洗就好了啊。」後來舒子晨看到男友將她弄髒的褲子泡在浴缸，一件一件用手刷，她感動，「這個情景除了我媽之外，沒有人做得到，我當下立刻決定，就是他了。」舒子晨與許美中交往2個月就決定結婚，進度非常神速，雙方都曾透露閃婚原因是緣分到了，無論個性和生活習慣都非常契合，舒子晨還在節目上開完笑說，每次一回家都要直接裸體，只要吵架看到對方裸體就會和好，尺度相當大。