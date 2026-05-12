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歐巴馬時期：維持現狀與大國合作背景下的「背景噪音」

川普第一任期：從外交慣例突破到戰略槓桿的轉換

▲川普與習近平在2019年於大阪G20期間會面。（圖／美聯社／達志影像）

拜登時代：台海議題國際化與確立紅線

▲拜登與習近平在舊金山會面。（圖／美聯社／達志影像）

川普 2.0：經貿與地緣政治高度連動的新局

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將在本週於北京會面，隨著美中兩大強國領袖即將舉行新一輪峰會，台灣議題再度成為外界關注焦點。從歐巴馬時期的「維持現狀」、川普第一任內大幅升高對台互動，到拜登政府多次強調台海和平穩定的重要性，美中領導人歷次峰會中，台灣始終是最敏感、也最具火藥味的議題之一。尤其在2023年的「拜習會」中，習近平當面要求美方「停止武裝台灣」，拜登則要求中國尊重台灣選舉，並停止在台灣周邊的軍事活動。外界也關注，此次川習會是否再度圍繞台海情勢激烈交鋒。回顧美中歷任領導人互動，台灣問題幾乎從未缺席。2015年，歐巴馬與習近平在美國華府舉行峰會時，中方則要求美方不支持「損害中國統一和穩定的行動」；美方則重申，美國「堅定信守」基於「美中三公報」與「台灣關係法」的「一個中國」政策。當時美中雖已出現競爭跡象，但雙方仍維持一定程度合作關係，台灣議題尚未成為全面對抗焦點，反而像是美中大國關係中的「背景噪音」。到了川普第一任期，美中關係快速轉向競爭與對抗，台灣地位也明顯出現變化。2017年，川普與習近平於佛州海湖莊園舉行「川習會」，雙方初期仍釋出改善關係訊號，但隨後爆發美中貿易戰，美國也逐步加強對台支持，包括推動《台灣旅行法》、增加對台軍售及提升官方互動層級。此外，川普在2016年首度當選美國總統時，曾與時任總統蔡英文進行了10分鐘左右的越洋電話談話，打破了近40年的外交慣例，引起國際關注，更將台灣議題推上了談判桌。對當時的川普而言，台灣不再僅是防禦對象，更像是對中國貿易戰當中，一枚具備高度槓桿作用的「戰略籌碼」。到了2019年，川普與習近平在大阪G20期間再度會面，當時美國與中國的關係因貿易戰而緊張加深。而台灣議題已與科技戰、安全戰及印太戰略緊密連結，美方持續強化與台灣關係，北京則加大對「台獨」警告力度。外界普遍認為，川普雖沒有多次公開表態「協防台灣」，但其任內實際對台支持力道顯著提升，也讓北京警戒升高。在拜登上任之後，台海局勢進一步國際化，更升至冷戰後最高點。美國不僅多次在美日、美韓及G7等聯合聲明中提及「台海和平穩定的重要性」，拜登本人也曾數度公開表示，美方有意願協防台灣，引發北京強烈反彈。2022年在峇里島舉行的「拜習會」中，習近平向拜登表示，台灣問題是美中關係「第一條不可逾越的紅線」，拜登則重申反對任何一方片面改變現狀。隔年於舊金山舉行的峰會，雙方針對台灣問題進行交鋒，更清楚畫下了紅線，當時習近平表示：「美方應將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。」拜登則是要求中方尊重台灣選舉，並停止在台灣周邊的軍事施壓。如今川普二度執政，局勢已非往昔。隨著美中戰略競爭持續升溫，台灣議題已經不再是雙邊關係中的單一議題，而是牽動軍事、安全、科技與區域秩序的重要核心。此次川習會中，川普是否延續第一任期的對台路線、習近平會不會再次強調「台灣紅線」，以及美中是否在關稅、AI晶片等議題上與台灣問題相互連動，都將成為國際社會關注焦點。