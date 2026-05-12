我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）又放話，形容美伊停火協議「岌岌可危」，自己完全不喜歡伊朗方面的回應，相關消息再次激漲油價；不過，受到科技股大力提振，美股主要指數週一仍普遍收紅，標普500指數、那斯達克指數仍雙雙創下歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管川普聲稱美國和伊朗維持了1個月的停火協議，如今岌岌可危、極其脆弱，但美股並未因此受挫，反而因為科技股的強勁勢頭而受到拉抬。基礎設施資本顧問公司（Infrastructure Capital Advisors）的創始人兼首席執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）直言，眼下，能源價格高企並未對美國經濟或股市產生顯著影響，大家對中東局勢的關心度已有下降，甚至認為戰爭陰影將被「前所未有」的科技繁榮抵銷。美股11日收盤，道瓊工業指數上漲95.31點或0.19%，報49704.47點；那斯達克指數上漲27.05點或0.10%，報26274.13點；標普500指數上漲13.91點或0.19%，報7412.84點；費城半導體指數上漲305.54點或2.59%，報12081.04點。重磅科技股方面，美光科技（Micron Technology, Inc.）當天收漲6.5%；輝達（Nvidia）收漲近2%，特斯拉（Tesla）轉升約3.9%；英特爾（Intel）則據報與蘋果公司針對代工生產晶片達成初步協議，股價繼上週五急飆近14%後，週一再彈高3.62%。油價部分，受伊朗戰事前景仍不明朗影響，西德州原油期貨（WTI）升2.78%，每桶收報98.07美元；布蘭特原油期貨則揚升2.88%，每桶收報104.20美元。