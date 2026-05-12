美國總統川普（Donald Trump）本週即將到訪中國，預定14日與中國國家主席習近平舉行全球矚目的「川習會」，外界高度關注美國商業界將有哪些高層隨行，《路透社》引述知情人士透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計不會出現在川普的訪中團隊。
據報導，本次美國方面的商界代表團，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、奇異航太公司（GE Aerospace）的卡爾普（Larry Culp）、波音（Boeing）執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）。
華府官員表示，其他參與者還包括Meta高層麥考密克（Dina Powell McCormick）、跨國投資管理公司貝萊德（BlackRock）的董事長兼執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、美光科技（Micron）的梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）的阿蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司的麥金納尼（Ryan McInerney）。
此外，思科公司（Cisco）的發言人也聲稱，其執行長羅賓斯（Chuck Robbins）亦受邀參加此次中國行，但由於公司本週要發布財報而不克出席。
有消息人士透露，黃仁勳並未受邀，因為白宮這次的中國團，更側重於農業和民用航空事務，例如波音飛機的訂單。而黃仁勳本人近期被問到是否會隨川普前往中國時，也展現高情商的回應方式：「我們應該讓總統來宣布他的決定，如果有受邀將深感榮幸，能代表美國將是一大榮幸。」
截至發稿時間為止，白宮尚未回應外媒置評的請求。
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華府官員表示，其他參與者還包括Meta高層麥考密克（Dina Powell McCormick）、跨國投資管理公司貝萊德（BlackRock）的董事長兼執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、美光科技（Micron）的梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）的阿蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司的麥金納尼（Ryan McInerney）。
此外，思科公司（Cisco）的發言人也聲稱，其執行長羅賓斯（Chuck Robbins）亦受邀參加此次中國行，但由於公司本週要發布財報而不克出席。
有消息人士透露，黃仁勳並未受邀，因為白宮這次的中國團，更側重於農業和民用航空事務，例如波音飛機的訂單。而黃仁勳本人近期被問到是否會隨川普前往中國時，也展現高情商的回應方式：「我們應該讓總統來宣布他的決定，如果有受邀將深感榮幸，能代表美國將是一大榮幸。」
截至發稿時間為止，白宮尚未回應外媒置評的請求。
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