梅雨季第3波鋒面要來了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（12）日各地白天仍偏暖熱，中北部雲量增多，東半部與山區有局部短暫雨。接下來從周三到周五，梅雨季第3波鋒面將逐步南下，全台降雨機率增加，北部、東半部與中部容易出現局部陣雨或雷雨，更要留意雷擊、強陣風與瞬間大雨，直到周六鋒面遠離後，天氣才會逐漸回穩。
華南雲系東移！今水氣漸增 中部以北雲量多
吳德榮表示，昨（11）日全台各地白天高溫明顯，最高溫大約落在30至38度之間，部分地區熱如盛夏。根據最新觀測資料顯示，今（12）日清晨華南地區有中層雲系逐漸東移，並伴隨些許弱降水回波，東半部已有局部短暫降雨情況，台南一帶則出現濃霧。截至今日清晨5時02分，各地平地最低溫約在19至21度。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，目前鋒面正在華南一帶醞釀，今天白天各地依舊偏暖偏熱，不過中部以北雲量將逐漸增多，偶爾可能出現零星飄雨，午後山區及東半部降雨情況會較為明顯。各地預測氣溫方面，北部約21至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。
梅雨季第3波鋒面明南下！全台有雨、防劇烈天氣
明日到周四（13日至14日）梅雨季第3波鋒面將逐步南下，北部、東半部以及中部地區將轉為局部陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略微下降。接著到了周五（15日），鋒面進一步南移，全台各地都有局部陣雨或雷雨機率。
吳德榮提醒，周三至周五期間，民眾要特別留意對流系統發展帶來的劇烈天氣，包括雷擊、強陣風以及瞬間強降雨等現象，外出務必提高警覺。至於周六（16日），鋒面將持續往南移動至巴士海峽附近，各地天氣可望逐漸好轉，再度轉為暖熱型態，但中南部山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機率。
最新歐洲模式預估，周日至下周四（17日至21日）鋒面將遠離台灣，大氣環境逐漸穩定，白天高溫炎熱，天氣有如夏季。不過山區午後仍可能有局部短暫降雨，只是降雨機率將一天比一天減少。但因各國模式對於後期天氣模擬仍存在差異，且未來還可能持續修正，後續天氣變化仍需持續觀察。
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吳德榮表示，昨（11）日全台各地白天高溫明顯，最高溫大約落在30至38度之間，部分地區熱如盛夏。根據最新觀測資料顯示，今（12）日清晨華南地區有中層雲系逐漸東移，並伴隨些許弱降水回波，東半部已有局部短暫降雨情況，台南一帶則出現濃霧。截至今日清晨5時02分，各地平地最低溫約在19至21度。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬指出，目前鋒面正在華南一帶醞釀，今天白天各地依舊偏暖偏熱，不過中部以北雲量將逐漸增多，偶爾可能出現零星飄雨，午後山區及東半部降雨情況會較為明顯。各地預測氣溫方面，北部約21至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。
明日到周四（13日至14日）梅雨季第3波鋒面將逐步南下，北部、東半部以及中部地區將轉為局部陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略微下降。接著到了周五（15日），鋒面進一步南移，全台各地都有局部陣雨或雷雨機率。
吳德榮提醒，周三至周五期間，民眾要特別留意對流系統發展帶來的劇烈天氣，包括雷擊、強陣風以及瞬間強降雨等現象，外出務必提高警覺。至於周六（16日），鋒面將持續往南移動至巴士海峽附近，各地天氣可望逐漸好轉，再度轉為暖熱型態，但中南部山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機率。
最新歐洲模式預估，周日至下周四（17日至21日）鋒面將遠離台灣，大氣環境逐漸穩定，白天高溫炎熱，天氣有如夏季。不過山區午後仍可能有局部短暫降雨，只是降雨機率將一天比一天減少。但因各國模式對於後期天氣模擬仍存在差異，且未來還可能持續修正，後續天氣變化仍需持續觀察。