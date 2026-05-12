美國總統川普（Donald Trump）本週即將出訪中國，他當地時間11日在白宮接見傳媒時，聲稱自己會跟中國國家主席習近平討論對台軍售問題，以及壹傳媒創辦人黎智英的《香港國安法》案件。川普重申，不認為台海會在他任內爆發衝突。
根據《路透社》報導，川普在白宮告訴記者，習近平確實希望美國不要賣武器給台灣，雙方會針對此事進行討論，而這也是此次美中元首會晤將談及的眾多議題之一。
川普也重申，他不認為台海緊張會在他擔任美國總統期間爆發，說道：「我不認為這會發生，我認為會沒事的。我和習近平主席關係很好，他知道我不希望這種情況發生。」
報導提到，中國始終聲稱台灣是其領土的一部分，而華府雖奉行「一個中國」政策，但對台灣主權問題則未持明確立場，身為台灣最重要的國際支持者，美國依法有義務協助台灣防衛，而對台軍售一直是美中關係摩擦的根源之一。
川普持續關注黎智英案
除了台灣，川普也透露，自己還會跟習近平提黎智英的案子，聲稱自己之前就已經針對此案跟中國進行過交涉。
川普形容，黎智英在中國雖然製造了不少混亂，但那是因為他試圖做正確的事卻沒有成功，最終入獄。包含他自己在內，很多人都希望黎智英能獲釋。
報導指出，黎智英是香港資深的民主倡議者，也是當地最直言不諱的中國批評者，他在今年2月遭香港高等法院以違反國安法、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等理由，判處20年有期徒刑。
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川普也重申，他不認為台海緊張會在他擔任美國總統期間爆發，說道：「我不認為這會發生，我認為會沒事的。我和習近平主席關係很好，他知道我不希望這種情況發生。」
報導提到，中國始終聲稱台灣是其領土的一部分，而華府雖奉行「一個中國」政策，但對台灣主權問題則未持明確立場，身為台灣最重要的國際支持者，美國依法有義務協助台灣防衛，而對台軍售一直是美中關係摩擦的根源之一。
川普持續關注黎智英案
除了台灣，川普也透露，自己還會跟習近平提黎智英的案子，聲稱自己之前就已經針對此案跟中國進行過交涉。
川普形容，黎智英在中國雖然製造了不少混亂，但那是因為他試圖做正確的事卻沒有成功，最終入獄。包含他自己在內，很多人都希望黎智英能獲釋。
報導指出，黎智英是香港資深的民主倡議者，也是當地最直言不諱的中國批評者，他在今年2月遭香港高等法院以違反國安法、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等理由，判處20年有期徒刑。
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