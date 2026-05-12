白宮10日宣布，美國總統川普（Donald Trump）將在13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行會談，而這也是川普自2017年以來，再次到訪中國。有港媒查詢了被譽為美國總統「御用」的北京瑞吉飯店（The St. Regis Beijing），顯示本月13日至15日仍開放一般民眾預約，懷疑川普此次下榻地點並非這家。有韓媒則指出，川普很有可能入住北京的四季飯店（Four Seasons）。
綜合港媒報導，川普訪中前，美國的後勤已準備就緒，多架美軍C17運輸機近日相繼抵達北京，疑似美國特勤局的車輛還被拍攝到在北京街頭行駛。不過，位於北京市朝陽區建國門外大街21號，曾接待過美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）及2017年川普第一任期的瑞吉飯店卻顯得格外安靜。
報導引述訂房平台數據稱，目前瑞吉酒店仍對公眾開放12至15日期間預定，而北京四季飯店、北京燕莎中心凱賓斯基飯店同時段則顯示為「不可預約」狀態，這2間飯店均鄰近美國大使館。
就在外界猜測川普下榻地點的同時，韓媒《韓聯社》週一則目擊超過20輛公安巡邏車停在北京四季飯店，該飯店與美國駐中國大使館僅有5分鐘車程，而且在川普訪中那幾天「無可預訂客房」。
《韓聯社》分析，該飯店周遭的巡邏車數量明顯比平常多，讓人感受到一種不尋常的氣氛，問路人得到的回應則是：「不知道，但確實和往常不一樣。」而飯店櫃台被問到能否預訂14日或15日的房間時，回答：「那段時間已經訂滿了，16日開始可以預訂。」
報導指出，北京四季飯店因2023年曾接待梅西（Lionel Messi）而聲名大噪，最受矚目的皇家套房還設有專屬辦公室、大型宴會空間，是接待元首級人物的頂級房型，據傳每晚價格高達10萬人民幣。
不過，報導提到，與飯店外緊繃的氛圍相比，飯店內相對平靜，看不出是否有重大外交活動即將登場的跡象。
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報導引述訂房平台數據稱，目前瑞吉酒店仍對公眾開放12至15日期間預定，而北京四季飯店、北京燕莎中心凱賓斯基飯店同時段則顯示為「不可預約」狀態，這2間飯店均鄰近美國大使館。
就在外界猜測川普下榻地點的同時，韓媒《韓聯社》週一則目擊超過20輛公安巡邏車停在北京四季飯店，該飯店與美國駐中國大使館僅有5分鐘車程，而且在川普訪中那幾天「無可預訂客房」。
《韓聯社》分析，該飯店周遭的巡邏車數量明顯比平常多，讓人感受到一種不尋常的氣氛，問路人得到的回應則是：「不知道，但確實和往常不一樣。」而飯店櫃台被問到能否預訂14日或15日的房間時，回答：「那段時間已經訂滿了，16日開始可以預訂。」
報導指出，北京四季飯店因2023年曾接待梅西（Lionel Messi）而聲名大噪，最受矚目的皇家套房還設有專屬辦公室、大型宴會空間，是接待元首級人物的頂級房型，據傳每晚價格高達10萬人民幣。
不過，報導提到，與飯店外緊繃的氛圍相比，飯店內相對平靜，看不出是否有重大外交活動即將登場的跡象。
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