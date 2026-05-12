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▲白家綺新劇傳將空降民視八點檔。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》劇組演員傳出收入將腰斬。（圖／翻攝自洪都拉斯臉書）

民視8點檔近期出現少見的播出異動，由白家綺、柯叔元與韓瑜主演的新戲《阿松與阿暖》近期突然宣布將進駐民視黃金時段8點檔播出。由於新戲安排在晚間接續播出，原本由洪都拉斯、謝瓊煖等人主演的《豆腐媽媽》播出時間也因此被壓縮，薪水也被腰斬，消息曝光後不只觀眾議論紛紛，劇組內部也傳出不少反彈聲浪，成為近期八點檔圈熱議話題。根據《鏡週刊》報導，《豆腐媽媽》原本擁有完整晚間播出時段，如今因《阿松與阿暖》插播安排，被迫縮減播映內容，由於播出量直接影響製作預算，連帶讓演員酬勞也出現大幅調整。有消息指出，一線演員原本單集約有4萬元收入，如今因時段減半，實際薪資被迫打折，只剩約2萬4千元左右，雖然工作時數略微減少，但收入縮水仍讓不少演員相當無奈。《阿松與阿暖》此次之所以能直接進駐黃金時段，主要原因與跨平台播映規劃有關，該劇除了民視之外，也將同步在公視台語台、MOD、Hami Video與海外平台播出，因此從企劃階段就已敲定播出檔期。為了配合各平台時程，電視台最終決定採取罕見的「插播式」安排，也讓《豆腐媽媽》成為受影響最大的作品，這種模式在民視長壽八點檔中相當少見，也讓外界十分關注後續收視變化。尤其近期才剛重返《豆腐媽媽》劇組的洪都拉斯，更被認為是這波調整中的受害者之一，他在劇中飾演的重要角色戲份原本吃重，沒想到才回歸不久就碰上播出時段遭壓縮，讓劇組士氣多少受到影響，據悉目前劇情正值高潮階段，包括陳仙梅、蘇晏霈等主要演員都還在密集趕拍，而陳志強、王耿豪等新加入演員，也突然面臨減量拍攝與收入縮減問題，讓不少人感到錯愕。對於新戲即將正式播出，白家綺則難掩興奮心情，她透露《阿松與阿暖》殺青後，經常被粉絲追問播出時間，如今終於確定檔期也總算能給觀眾一個答案，她這次在劇中挑戰人生經歷大起大落的角色，情感層次相當重，也讓她十分投入，事實上白家綺去年底曾短暫接替受傷的顏曉筠演出《好運來》，當時就已提前為回歸八點檔暖身，如今正式重返主戰場，也讓粉絲相當期待。