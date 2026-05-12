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▲元元（右）曬跟媽媽合照，不少網友敲碗2人合拍寫真。（圖／翻攝自元元臉書）

30歲藝人元元（吳婕安）在母親節後透過社群平台分享與媽媽的合照，沒想到一曝光立刻掀起大批網友關注，照片中母女倆一起穿上比基尼坐在戶外吊椅上，搭配周圍綠意造景，畫面充滿度假氛圍。元元也透露這其實是媽媽人生第一次穿比基尼，因此特別留下紀念，沒想到媽媽的凍齡外貌與纖細身材完全不輸女兒，讓不少網友敲碗一起出寫真。照片裡，元元綁著麻花辮造型，穿上白色綁帶式比基尼，大方秀出纖細腰線與好身材，外搭薄紗罩衫更增添甜美氣息，不過更讓人驚艷的則是坐在旁邊的媽媽。元元媽媽穿著藍色透膚罩衫款比基尼，低胸剪裁展現成熟魅力，加上保養得宜的外貌與氣質，完全看不出真實年紀，不少網友看到後直呼：「根本不像母女，比較像姊妹。」除了分享美照之外，元元也在貼文中寫下對媽媽的感謝，她提到媽媽年輕時為了照顧家庭與孩子，把大部分時間都奉獻給家人，如今孩子們都已經長大，她希望媽媽未來能夠多為自己而活。元元認為媽媽辛苦大半輩子，現在終於可以好好享受生活，當一個開心又漂亮的女生。元元過去因登上《國光幫幫忙》逐漸打開知名度，憑藉甜美外型與火辣身材累積大量粉絲支持，近年也活躍於綜藝、活動與社群平台，她平時經常分享生活與工作日常，親民個性深受粉絲喜愛。這次難得公開與媽媽的合照，也讓許多人首次見識到元元家族的高顏值基因，甚至有人笑稱：「終於知道元元漂亮是遺傳誰了。」貼文曝光後迅速吸引大量留言，不少粉絲紛紛大讚母女倆顏值太高，甚至有人直呼「完全分不出誰是媽媽」、「媽媽根本是姐姐等級」，還有許多網友開始敲碗，希望元元未來能和媽媽一起拍攝寫真集，認為兩人的狀態實在太驚人。