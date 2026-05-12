梅雨季首波滯留鋒面來勢洶洶，氣象專家林得恩今（12）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，這波鋒面具有「時間長、雨勢強、範圍廣、劇烈天氣多、降溫明顯」5大特徵，周三、周四將是降雨最劇烈時段，中部以北容易出現局部大雨與雷雨，全台也都有降雨機率，並可能伴隨雷擊、強風甚至冰雹。隨著鋒面逐漸南移，周五起中南部雨勢將轉趨明顯。受到降雨與冷空氣影響，各地氣溫也將明顯下降，中部以北低溫下探20度左右。
梅雨季首波滯留鋒出現！「5大特徵」影響全台 雨又猛又久
林得恩指出，這波滯留鋒面具有5大特徵，包括「影響時間久」、「降雨強度大」、「影響範圍廣」、「劇烈天氣多」以及「鋒後降溫顯著」。首先是影響時間相當長，這波鋒面預估至少會一路影響到周五（15日），整體影響時間將超過4天以上。
至於降雨部分，受到滯留鋒面影響，全台水氣明顯增多，天氣轉趨不穩。今（12）日清晨起，中部以北地區已出現局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮、台東則有零星短暫陣雨或雷雨，其餘地區維持多雲，但午後仍有局部雷陣雨機率。
林得恩指出，周三（13日）至周四（14日）將是這波鋒面雨勢最明顯的時間點，中部以北容易出現短暫陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢發生機率，其它地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。等到周五（15日）鋒面逐漸南移後，降雨熱區將轉往中南部，中南部地區將有短暫陣雨或雷雨，其它地區也仍有局部降雨機會。
滯留鋒面襲台「北→南」全台有雨！嚴防劇烈天氣、降溫
除了雨勢之外，這波滯留鋒面影響範圍很廣，鋒面會隨時間從北往南慢慢移動。林得恩提醒，今天以中部以北及宜花東影響最顯著；周三、周四幾乎全台都有降雨機率，其中又以中部以北最明顯；到了周五則換成中南部降雨變得更加顯著。
另外，滯留鋒面期間也常伴隨劇烈天氣，除了南方暖濕氣流提供大量水氣外，配合地形抬升與鋒面作用，容易形成旺盛對流，一旦遇上高空冷空氣，就可能出現雷電、強陣風，甚至冰雹等劇烈現象。
溫度方面，鋒面後方冷空氣南下，加上降雨影響，氣溫將一路下降，預估從明（13）日至周日（17日）降溫感受會相當明顯。中部以北與宜花地區低溫預測約20至23度，台東及澎湖約23至25度，南部低溫也會降到24至25度，金門約20至21度，馬祖則可能只有19至20度。
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林得恩指出，這波滯留鋒面具有5大特徵，包括「影響時間久」、「降雨強度大」、「影響範圍廣」、「劇烈天氣多」以及「鋒後降溫顯著」。首先是影響時間相當長，這波鋒面預估至少會一路影響到周五（15日），整體影響時間將超過4天以上。
至於降雨部分，受到滯留鋒面影響，全台水氣明顯增多，天氣轉趨不穩。今（12）日清晨起，中部以北地區已出現局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮、台東則有零星短暫陣雨或雷雨，其餘地區維持多雲，但午後仍有局部雷陣雨機率。
滯留鋒面襲台「北→南」全台有雨！嚴防劇烈天氣、降溫
除了雨勢之外，這波滯留鋒面影響範圍很廣，鋒面會隨時間從北往南慢慢移動。林得恩提醒，今天以中部以北及宜花東影響最顯著；周三、周四幾乎全台都有降雨機率，其中又以中部以北最明顯；到了周五則換成中南部降雨變得更加顯著。
另外，滯留鋒面期間也常伴隨劇烈天氣，除了南方暖濕氣流提供大量水氣外，配合地形抬升與鋒面作用，容易形成旺盛對流，一旦遇上高空冷空氣，就可能出現雷電、強陣風，甚至冰雹等劇烈現象。
溫度方面，鋒面後方冷空氣南下，加上降雨影響，氣溫將一路下降，預估從明（13）日至周日（17日）降溫感受會相當明顯。中部以北與宜花地區低溫預測約20至23度，台東及澎湖約23至25度，南部低溫也會降到24至25度，金門約20至21度，馬祖則可能只有19至20度。