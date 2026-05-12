美國總統川普（Donald Trump）原定3月造訪中國，但因伊朗戰爭而延遲至5月中旬，預計13日晚間抵達北京，並於14日與中國國家主席習近平會晤。多家外媒、智庫綜合分析，認為川普挑此時進行「川習會」，背後存在多重內政與外交考量。
一、伊朗戰爭陷泥淖，寄望中國對德黑蘭施壓
英媒《衛報》專欄認為，習近平深知，發起伊朗戰爭一事，不只在美國選民群體不受歡迎，在對外關係方面，川普也被指責推高了全球能源、食品、藥品價格，造成歐洲盟友普遍不願出手相助，俄羅斯意外從高油價獲利，而貧窮國家則首當其衝、深受其害。
專欄指出，華府或許以為，美國聯合以色列攻打伊朗，能迫使習近平合作，並遏制中國在台灣、南海的擴張野心。如果這場戰爭真的取得勝利，這種想法或許會更有說服力，但從目前的態勢看來，伊朗戰爭似乎也暴露了美國軍事和政治實力的侷限性，儘管習近平傾向和平解決中東問題，但他的首要任務絕非幫助川普擺脫困境；而若習近平願意，他也有能力擴大對伊朗的秘密軍事支持，延長美國的麻煩。
意識到這種風險，川普上個月已致信習近平，要求不要向德黑蘭提供武器，並宣稱已得到中國的保證。但美國保守派智庫「保衛民主基金會」（ the Foundation for Defense of Democracies）則警告，中國已向伊朗提供用於其彈道飛彈的兩用化學品、美國軍事行動及資產的衛星情報，還幫忙規避制裁和洗錢。如果川普再次發動轟炸，或川習會未能得到滿意結果，不排除還會有更多公開的軍事援助流向德黑蘭。
二、民調低迷，期中選舉面臨危機
美國《國家公共廣播電台》（NPR）上週公布的民調顯示，川普的支持率比以往任何時候都低，僅37%的受訪者認同川普整體工作表現，59%的受訪者則不認同；自從展開「2.0」任期以來，他在關鍵群體中的支持率已大幅下滑。
大多數受訪美國人直言，當前的經濟狀況對他們不利，而直接導致油價上漲的伊朗戰爭也持續引發民眾不滿。
報導指出，儘管目前距離11月的期中選舉還有半年的時間，但執政的共和黨面臨這些挑戰，已使民主黨擁有明顯優勢，並在國會選舉民調中領先10個百分點。
《ABC 新聞》／《華盛頓郵報》／益普索（Ipsos）本月4日公布的聯合民調亦顯示，高達62%的受訪者不滿川普的執政表現，支持率僅37%。在生活成本和通膨問題上，分別有76%和72%的受訪者表達不滿意。此外，66%的受訪者也不贊同川普處理伊朗戰爭的方式。
三、中國沒招了？川普遞上橄欖枝
當然，並非所有輿論都一面倒看衰川普，美媒《國會山報》就引述共和黨籍的美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）看法，表示川普和習近平的會晤可能會取得「重大突破」。
金瑞契解釋道，這次會晤可能會讓習近平面臨一個抉擇：究竟是要繼續與美國競爭，還是與美國合作。在他看來，近日2名中國前國防部長魏鳳和、李尚福被判死緩，就是中國軍事能力削弱的訊號之一。
金瑞契樂觀的指出，中國保護不了委內瑞拉、保護不了伊朗，也管不了俄羅斯，距離想要打敗美國、佔領台灣的夢想似乎更遠了，習近平不得不重新評估一切。
四、「川習會」登場前，經貿磋商先行
在川習會前，中國商務部10日晚間突宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，將在12日至13日率團前往韓國，與美方代表先進行經貿磋商，如同去年底的川習會前，美中雙方代表的先期談判行程。
中國商務部宣稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，針對彼此關心的經貿問題開展磋商。
與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）據悉將在川普訪問中國前，先訪問日本、韓國，被解讀為美中峰會前的一次初步協調，預計雙方將重點討論美國於亞洲的經濟和安全戰略。
五、美中致力維持「脆弱關係」的穩定
知名智庫《外交關係協會》（Council on Foreign Relations）邀請多位國際關係專家，分析要來的川習會。其中，高級研究員克雷博-雷迪克（Heidi E. Crebo-Rediker）認為，對華府來說，挑戰似乎更為嚴峻，儘管美國及其盟友正迅速調動投資，用於建立替代性的關鍵礦產供應鏈，但這些努力要想取得成效，可能需要數年甚至數十年。
克雷博-雷迪克評估，此次高峰會的最佳成果，是延長當前的休戰狀態，並在農業、航空航太和投資領域取得些許成果，這種脆弱的穩定對雙方都有利，既為中國爭取了時間，使其能鞏固技術自主、進一步加強經濟安全管控；同時也為美國及其夥伴提供短暫窗口期，使其能夠增強自身工業基礎的韌性。
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英媒《衛報》專欄認為，習近平深知，發起伊朗戰爭一事，不只在美國選民群體不受歡迎，在對外關係方面，川普也被指責推高了全球能源、食品、藥品價格，造成歐洲盟友普遍不願出手相助，俄羅斯意外從高油價獲利，而貧窮國家則首當其衝、深受其害。
專欄指出，華府或許以為，美國聯合以色列攻打伊朗，能迫使習近平合作，並遏制中國在台灣、南海的擴張野心。如果這場戰爭真的取得勝利，這種想法或許會更有說服力，但從目前的態勢看來，伊朗戰爭似乎也暴露了美國軍事和政治實力的侷限性，儘管習近平傾向和平解決中東問題，但他的首要任務絕非幫助川普擺脫困境；而若習近平願意，他也有能力擴大對伊朗的秘密軍事支持，延長美國的麻煩。
意識到這種風險，川普上個月已致信習近平，要求不要向德黑蘭提供武器，並宣稱已得到中國的保證。但美國保守派智庫「保衛民主基金會」（ the Foundation for Defense of Democracies）則警告，中國已向伊朗提供用於其彈道飛彈的兩用化學品、美國軍事行動及資產的衛星情報，還幫忙規避制裁和洗錢。如果川普再次發動轟炸，或川習會未能得到滿意結果，不排除還會有更多公開的軍事援助流向德黑蘭。
二、民調低迷，期中選舉面臨危機
美國《國家公共廣播電台》（NPR）上週公布的民調顯示，川普的支持率比以往任何時候都低，僅37%的受訪者認同川普整體工作表現，59%的受訪者則不認同；自從展開「2.0」任期以來，他在關鍵群體中的支持率已大幅下滑。
大多數受訪美國人直言，當前的經濟狀況對他們不利，而直接導致油價上漲的伊朗戰爭也持續引發民眾不滿。
報導指出，儘管目前距離11月的期中選舉還有半年的時間，但執政的共和黨面臨這些挑戰，已使民主黨擁有明顯優勢，並在國會選舉民調中領先10個百分點。
《ABC 新聞》／《華盛頓郵報》／益普索（Ipsos）本月4日公布的聯合民調亦顯示，高達62%的受訪者不滿川普的執政表現，支持率僅37%。在生活成本和通膨問題上，分別有76%和72%的受訪者表達不滿意。此外，66%的受訪者也不贊同川普處理伊朗戰爭的方式。
三、中國沒招了？川普遞上橄欖枝
當然，並非所有輿論都一面倒看衰川普，美媒《國會山報》就引述共和黨籍的美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）看法，表示川普和習近平的會晤可能會取得「重大突破」。
金瑞契解釋道，這次會晤可能會讓習近平面臨一個抉擇：究竟是要繼續與美國競爭，還是與美國合作。在他看來，近日2名中國前國防部長魏鳳和、李尚福被判死緩，就是中國軍事能力削弱的訊號之一。
金瑞契樂觀的指出，中國保護不了委內瑞拉、保護不了伊朗，也管不了俄羅斯，距離想要打敗美國、佔領台灣的夢想似乎更遠了，習近平不得不重新評估一切。
四、「川習會」登場前，經貿磋商先行
在川習會前，中國商務部10日晚間突宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，將在12日至13日率團前往韓國，與美方代表先進行經貿磋商，如同去年底的川習會前，美中雙方代表的先期談判行程。
中國商務部宣稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，針對彼此關心的經貿問題開展磋商。
與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）據悉將在川普訪問中國前，先訪問日本、韓國，被解讀為美中峰會前的一次初步協調，預計雙方將重點討論美國於亞洲的經濟和安全戰略。
五、美中致力維持「脆弱關係」的穩定
知名智庫《外交關係協會》（Council on Foreign Relations）邀請多位國際關係專家，分析要來的川習會。其中，高級研究員克雷博-雷迪克（Heidi E. Crebo-Rediker）認為，對華府來說，挑戰似乎更為嚴峻，儘管美國及其盟友正迅速調動投資，用於建立替代性的關鍵礦產供應鏈，但這些努力要想取得成效，可能需要數年甚至數十年。
克雷博-雷迪克評估，此次高峰會的最佳成果，是延長當前的休戰狀態，並在農業、航空航太和投資領域取得些許成果，這種脆弱的穩定對雙方都有利，既為中國爭取了時間，使其能鞏固技術自主、進一步加強經濟安全管控；同時也為美國及其夥伴提供短暫窗口期，使其能夠增強自身工業基礎的韌性。
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