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連鎖餐飲集團八方雲集公布4月合併營收為新台幣7.6億元，月減6.24%、年增7.91%，創下歷年同期新高；累計前四月營收達30.2億元，年增4.9%，同步改寫同期新高紀錄。公司指出，隨著美國第15家門市插旗矽谷核心城市聖荷西，海外市場布局效益可望持續發酵。八方雲集表示，4月營收較3月略為回落，主要反映餐飲業常見的季節性變化。由於3月為完整31天且無連假干擾，相較之下，4月受春節連假影響，消費者移動與外食型態出現轉變。不過，八方雲集以鍋貼、水餃、飯麵等日常主食為主，在商辦區、學區與辦公商圈的需求仍具穩定支撐。若從歷年同期表現觀察，八方雲集4月營收仍年增7.91%、續創同期新高，顯示雙品牌持續展店帶來的規模經濟效益，已成為抵禦淡季與連假干擾的重要支撐。以台灣市場來看，截至今年4月底，「八方雲集」全台門市已達1,043家，年增21家；「梁社漢排骨」門市則達254家，同樣較去年增加21家。美國市場方面，今年4月也已擴展至14家門市，台美兩地皆展現穩健展店動能。海外布局方面，八方雲集指出，加州第15家門市已於北加州聖荷西完成設點，並於5月4日啟動試營運，預計5月正式開幕。公司看好聖荷西作為矽谷核心城市，亞裔與華人人口占比高，對台式鍋貼、水餃與飯麵接受度佳，試營運期間市場反應也相當理想。此外，為慶祝美國第15家門市開幕里程碑，八方雲集與梁社漢排骨同步推出「美國USDA CHOICE帶骨牛小排」299元促銷活動，高單價新品也成功帶動市場話題與社群討論熱度。展望後市，八方雲集表示，隨五一連假結束後，消費人流可望回歸日常外食節奏，正餐需求有望逐步回穩。不過端午節前後因祭祀與家庭聚餐需求，部分外食消費可能短暫轉移，集團也將依照各地需求彈性調整備貨與營運策略。在台灣市場，公司將持續推進展店計畫，同時透過汰弱留強策略，優化營運效益較差門市，以強化整體餐飲品質與獲利能力；美國市場方面，在聖荷西第15家門市後，第16家加州新店也已進入籌備階段，對整體海外展店計畫維持審慎樂觀看法，並看好海外規模化布局將成為中長期成長動能。數位服務方面，「八方點」線上點餐系統目前導入率已達全台門市76%，透過手機預點、免排隊取餐機制，有效提升門市坪效與顧客體驗，搭配自助點餐機持續擴大導入，未來整體服務效率與營運效能可望進一步提升。