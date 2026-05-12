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美伊停火協議再傳變數，不過投資人早已消化相關消息，美國股市週一全數走高，台指期夜盤也同步上漲309點，帶動台北股市今（12）日開盤上漲90.6點、來到41880.66點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.71點、來到423.72點。今日開盤量大強勢個股：群創、友達、華邦電、南亞科、微星；開盤量大弱勢個股：力積電、旺宏、康舒、金寶、至上。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2235元開出後走高；台達電開盤下跌20元、來到2225元；聯發科開盤下跌45元、來到3835元；鴻海開盤上漲2元、來到254元。針對美伊協議部分，美國總統川普週一抨擊德黑蘭當局對美國和平提案的回應「愚蠢」，稱美伊停火協議「岌岌可危」，脆弱地「依靠維生系統」撐著。此外，「川習會」時間已敲定，川普預計5月13日至15日前往中國進行國是訪問，這是他自2017年之後再次訪中，川普透露，他將與中國領導人習近平談及對台軍售等台灣議題，預計約有16名科技金融CEO陪同前往，。美國股市昨日延續多頭氣勢，全數走高。道瓊指數上漲95.31點或0.19%，報49704.47點，那斯達克指數上漲27.05點或0.10%，報26274.13點，標普500指數上漲13.91點或0.19%，報7412.84點，費半指數上漲305.54點或2.59%，報12081.04點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.73%，日月光ADR大漲3.13%，聯電ADR上漲1.10%，中華電信ADR下跌1.62%。台指期夜盤開低走高，終場上漲309點或0.74%，收在42278點，台積電期貨盤上漲10元。