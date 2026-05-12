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年底即將九合一大選，國民黨在彰化縣長部分，立委謝衣鳳雖未獲家族支持仍表態參選，然而，黨中央傳出可能於明（13）日徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，引謝衣鳯昨再公開向黨中央喊話，中南部選民重視「人親土親」，候選人若空降、未長期服務鄉親，等於缺乏地方民意基礎，要贏得對手恐怕是不可能的任務。針對藍營可能徵召魏平政，謝衣鳯指出，中南部選民多為土生土長的在地人口，高度重視「人親土親」，參選人若空降，等於處於劣勢，黨中央必須認清北部選民與中南部選民結構的根本差異，且選舉如作戰，一鼓作氣，再而衰，三而竭，她強調自己仍是藍白陣營中民調最高的候選人，黨中央應正視事實，不應輕易排除在地深耕的人選。謝衣鳯更向黨中央喊話，國民黨起步已比民進黨參選人晚半年，若再徵召未長期服務鄉親、缺乏知名度的人選，要在短短一、兩個月內快速獲得選民的認同感與好感度，會是“Mission Impossible”，意即不可能的任務！由於謝衣鳳早表態參選，卻遲遲未獲提名，引外界好奇她會不會脫黨參選？對此，謝衣鳯過去曾強調，黨中央對於她的表態參選，都一再徵詢她的家人意願，都沒有來問她，針對是否可能脫黨，她不願做假設性回答，建議「請黨中央去問我家人」。