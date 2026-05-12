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65歲追逐電影

夢！再活一遍

▲原作者たらちねジョン繪製的動畫化賀圖。（圖／作者社群）

《這本漫畫真厲害！》冠軍作 2027年登陸大銀幕

由漫畫家たらちねジョン創作，深受讀者們喜愛的療癒漫畫《海波追尋的終幕》，近日正式宣布改編為動畫電影，預計2027年上映，並確定將交由曾打造《聲之形》、《紫羅蘭永恆花園》等感人名作的「京都動畫」（京阿尼）負責製作，由導演石立太一執導，為這部作品注入全新生命。《海波追尋的終幕》講述一段重拾夢想的旅程。主角茅野海子是一位65歲、喪夫後獨居的平凡女性，某日她踏入電影院，與美少年「海」邂逅，這場意外的相遇激發了她內心塵封已久的電影夢。儘管已年過六旬，海子仍毅然決然報考美術大學電影系，決心從一名觀眾轉向鏡頭後，親手拍攝屬於自己的作品。這份「人生不設限」的勇氣，深刻打動了不同世代的讀者。《海波追尋的終幕》自2020年連載以來，憑藉深刻的心理描寫奪下2022年由日本寶島社所出版的導覽書《這本漫畫真厲害！》女性榜冠軍，台灣目前由東立出版社代理發行。隨著日版完結篇第9集正式推出，電影版也預計將於2027年上映。原作者たらちねジョン感性表示，「能由熱愛的京都動畫將海子的故事搬上憧憬的大銀幕，簡直如同夢境一般」，而從同步釋出的超特報影片中，彷彿真人電影的畫面、運鏡、色調等，也都讓粉絲們相當期待