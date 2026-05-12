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台北市議員應曉薇因涉京華城案收賄與洗錢等，一審遭判15年6個月，依法不得競選連任，其女應佳妤近日宣布將代母出征，並以無黨籍身份參選。2人昨（11）日一同接受專訪，應佳妤不諱言指出，她不會因為媽媽和前民眾黨主席柯文哲同案，就去情勒小草的票。應曉薇長年擔任台北市中正、萬華區議員，今年因遭判刑而無法參選，連出庭都有女兒相伴，應佳妤日前果然宣布投入政壇，並將以無黨籍身份參選，母女昨一同接受《千秋萬事》專訪，應曉薇提到，新人無論有黨或無黨，地方扎實服務最重要，而應佳妤從小耳濡目染，為市民服務駕輕就熟，「她會比我更好，所以我對她沒有期許」，況且女兒用無黨籍參選，可以甩開包袱，選民也不用看顏色投票，相信女兒的表現會比自己更好。應佳妤則表示，自己過去是不關注政治的人，一直都在母親的羽翼下受保護，但她近1年面對媽媽的遭遇，時常感到自責無力，希望能夠挺身而出，延續媽媽的愛，幫助更多需要幫助的人。對於選舉，她坦言擔心但不害怕，保持初心與善良即可。應佳妤更特別指出，感謝民眾黨的「小草」支持者們在這段時間給予她們母女支持，強調小草對她而言是很特別的存在，「因為我們像是在同一艘船上，一起經歷過風風雨雨」，不過，她雖對小草有滿滿的感謝，仍不會去情勒說：「我媽媽跟阿北在同個案子，所以你們要投票給我」。