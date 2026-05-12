新北市政府觀光局表示，淡江大橋今（12）日將通車，為推廣青春山海線品牌，特別推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，行程價值2188元，限量優惠價988元，約是45折優惠。最大亮點在特別規劃行經淡江大橋的路線，今日5月12日首發團名額已搶光，後續固定每週六、日發車，民眾可透過「青春山海線景觀雙層巴士」線上預約，名額預約已滿至6月底。而各旅行社規劃結合淡江大橋周邊景點、美食、旅宿之優惠行程，包含1日、2日遊也可考慮。另外還舉辦「2026淡江航海趣」系列活動，5月16日開跑 聯名《航海王》、有6.5公尺高的巨型魯夫。
此次新北市府規劃「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊，行程將串聯萬里幸福廣場、被譽為「全台最美海岸線」的維納斯海岸、野柳地質公園、金山老街、富貴角燈塔及芝蘭觀景平台及淡江大橋等經典景點，整趟玩下來，歷程共約10個小時，現還有988元特價。《NOWNEWS今日新聞》實際上「青春山海線景觀雙層巴士」預約平台查詢，目前6月28日前的名額已全數被搶光。僅剩7月開始還有零星座位。
新北市觀光局結合旅行社規劃1日行程、2日行程
新北市政府也表示，各家旅行社業者也搭熱潮推出各項行程與優惠，像是「辰社旅行社」雙層景觀巴士也有淡江大橋首發團遊程，串聯淡水、三芝及北海岸景點，透過高視角觀景與隨車導覽，帶領旅客以不同角度感受山海風光。相關行程採線上報名機制，民眾可上辰社旅行社官網查詢與預約。
而大島台灣通車首發團邀請民眾共同見證這一重要時刻，並安排走訪淡水挖仔尾自然保留區。
也有原森旅行社推出「淡江大橋‧淡水百年風華漫遊之旅」，正開放報名。行程融合淡水歷史人文景點、雲門舞集園區導覽及河岸餐廳午餐並住宿將捷金鬱金香酒店等，並於通車期間提供9折優惠。
「2026淡江航海趣」系列活動5月16日開跑 聯名《航海王》、有6.5公尺高的巨型魯夫
另還有「2026淡江航海趣」系列活動，活動期間自115年5月中旬至7月，並結合淡水及周邊旅宿業者推出期間限定優惠方案，涵蓋飯店及民宿等多元住宿型態，提供住房折扣、住宿專案及餐飲優惠等內容，鼓勵民眾延長停留時間。
觀旅局進一步表示，還將於「淡江大橋」將跨界聯名全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE），於5月16日（六）至7月12日（日）隆重推出「2026淡江航海趣」活動！活動首日、即5月16日晚上6點半為本次活動的啟動記者會，可見全臺首座高達12公尺的「千陽號」主燈燈光秀，更有6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，將是全臺首見，會場也打造全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀，並設置喬巴、電話蟲、惡魔果實等許多航海王經典裝置，5月16日當天更將發放100元新北幣合作店家優惠券。
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新北市觀光局結合旅行社規劃1日行程、2日行程
新北市政府也表示，各家旅行社業者也搭熱潮推出各項行程與優惠，像是「辰社旅行社」雙層景觀巴士也有淡江大橋首發團遊程，串聯淡水、三芝及北海岸景點，透過高視角觀景與隨車導覽，帶領旅客以不同角度感受山海風光。相關行程採線上報名機制，民眾可上辰社旅行社官網查詢與預約。
而大島台灣通車首發團邀請民眾共同見證這一重要時刻，並安排走訪淡水挖仔尾自然保留區。
也有原森旅行社推出「淡江大橋‧淡水百年風華漫遊之旅」，正開放報名。行程融合淡水歷史人文景點、雲門舞集園區導覽及河岸餐廳午餐並住宿將捷金鬱金香酒店等，並於通車期間提供9折優惠。
「2026淡江航海趣」系列活動5月16日開跑 聯名《航海王》、有6.5公尺高的巨型魯夫
另還有「2026淡江航海趣」系列活動，活動期間自115年5月中旬至7月，並結合淡水及周邊旅宿業者推出期間限定優惠方案，涵蓋飯店及民宿等多元住宿型態，提供住房折扣、住宿專案及餐飲優惠等內容，鼓勵民眾延長停留時間。
觀旅局進一步表示，還將於「淡江大橋」將跨界聯名全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE），於5月16日（六）至7月12日（日）隆重推出「2026淡江航海趣」活動！活動首日、即5月16日晚上6點半為本次活動的啟動記者會，可見全臺首座高達12公尺的「千陽號」主燈燈光秀，更有6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，將是全臺首見，會場也打造全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀，並設置喬巴、電話蟲、惡魔果實等許多航海王經典裝置，5月16日當天更將發放100元新北幣合作店家優惠券。