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母親節、端午檔期接續助攻 台灣全年雙位數展店目標

美國市場續推兩店 擴大海外市場布局

瓦城泰統集團（2729）公布2026年4月合併營收達新台幣4.97億元，較去年同期年增13.68%；累計前四月營收達21.50億元，年增5.71%，單月營收及累計營收皆創歷史同期新高。4月營收成長主要受惠清明連假與聚餐需求回溫。瓦城泰統集團同步公布2026年第一季財報，單季合併營收達16.53億元，與去年同期年增3.53%，創歷史同期新高；營業毛利8.17億元，營業利益1.03億元，歸屬母公司稅後淨利6984萬元，每股盈餘1.64元。瓦城集團表示，台灣市場第一季營收與獲利雙成長，台灣營收16.43億元，較去年同期年增2.87%，獲利1.06億元，較去年同期年增5.57%。合併獲利雖受美國市場布局等策略性投資影響，但隨著美國首店營運逐步穩定、營收規模放大，相關投入對整體獲利的影響已逐步收斂。海外市場方面，瓦城集團表示，美國首店暨全新品牌「Very Thai by 瓦城」於洛杉磯Westfield Century City開幕後，市場聲量持續升溫。受到多家洛杉磯當地主流餐飲媒體關注，預期菜色口味與精準品牌定位廣受當地顧客喜愛。在媒體曝光、社群口碑與門店營運逐步穩定帶動下，瓦城集團說明，美國首店平均日營收月增13%，顯示品牌於當地市場具備高度話題性與成長潛力。集團將持續透過產品調整、營運優化與品牌行銷，累積海外展店經驗，為後續拓展美國市場奠定基礎。展望第二季，母親節與端午節檔期接續助攻，瓦城集團指出，透過異業合作及端午粽禮盒預購，可延續節慶消費動能。其中，母親節檔期帶動家庭聚餐與訂位需求，端午粽禮盒則提前布局送禮商機，預期將消費熱度自5月延續至6月，持續挹注第二季營收表現。展店方面，集團持續推進全年雙位數展店目標，深化各縣市重點商圈布局。繼4月於台中勤美商圈開出全台第七家樂子 the Diner後，5月則於淡水開出瓦城及時時香門市，第二季展店涵蓋泰式、台式及美式風格料理，展現多品牌經營實力，持續推升後續成長動能。美國市場方面，集團將延續首店開幕後累積的媒體聲量與市場關注，規劃於6月推出全新品牌「BO BO THAI」，並於7月接續推出「SHANN SHANN」，透過多品牌策略測試不同消費族群需求，逐步擴大美國市場布局。瓦城集團表示，未來將持續累積美國市場營運經驗，透過產品調整、營運優化與品牌行銷，強化海外展店模式，持續擴大全球市場布局。