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▲藝人李威在北市精舍命案偵查期間轉為污點證人，今日11點法院將進行一審宣判。（圖／記者吳翊緁攝）

震驚社會的精舍虐死案歷經長時間審理後，台北地院今（12）日上午11時一審宣判，整起案件源於精舍負責人王薀疑似不滿蔡姓女信徒帳目處理問題，竟涉嫌教唆身邊護法與信徒對她長時間施虐，最終導致對方死亡。由於涉案者包含藝人李威夫妻，也讓案件曝光後引發外界高度關注。檢方指出，李威後續選擇轉為汙點證人，並全盤交代案情，希望能依《證人保護法》獲得減刑甚至免刑機會。根據檢警調查，案件發生於去年7月颱風夜，當時王薀以讀書會名義召集信徒聚集，並當場指責蔡女處理財務不當，導致自己損失金錢，過程中多名貼身護法被控對蔡女進行羞辱與體罰，甚至要求她長時間在佛像前跪拜、叩首。蔡女後來因體力透支昏倒，卻未獲得即時醫療協助，最終不幸身亡。更令人震驚的是，蔡女倒地後，現場包含信徒及李威夫妻等人都未立即將她送醫，檢方調查指出部分信徒事後甚至利用手推車搬運遺體，再用雨衣與膠帶包覆固定，趁著颱風夜將遺體推回精舍，直到之後才對外報案，整個過程曝光後也讓案件迅速成為社會矚目焦點。被信徒尊稱為「仁波切」的王薀，過去曾出版多本書籍，在宗教與心靈領域具有一定知名度，如今卻捲入虐死命案形象幾乎全面崩塌，檢方認為他不僅涉嫌主導整起施虐事件，還疑似要求信徒提領蔡女帳戶內的鉅額款項作為補償。全案目前共起訴13人，涉犯傷害致死、強制、詐欺及偽造文書等罪名。其中最受關注的，仍是藝人李威在案件中的角色，檢方指出王薀案發後曾找李威討論如何應對檢警調查，但李威後續決定轉任汙點證人，並協助檢方釐清案情與共犯結構，因此檢方依《證人保護法》向法院聲請減刑或免刑。