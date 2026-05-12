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國民黨新北市永和區議員初選民調進行中，前黨主席洪秀柱的前秘書李珮媜、現任民治里長陳以樂、建築師蘇昭龍，以及前黨內青年團總團長暨中常委陳柏翰形成激烈「4搶1」。其中，新北市長侯友宜的子弟兵陳柏翰昨（11）日在副市長劉和然、桃園市議員凌濤等人分別陪同下進行掃街拜票，喊出「守住新北最年輕的一席」。永和初選民調於10至12日進行，4人各具特色，李珮媜長期活躍於地方服務，日前找來前台北縣長周錫瑋一同到六合市場拜票；蘇昭龍為具備建築專業的政治素人；陳以樂則在擔任里長任內獲特優，政績優異；值得注意的是，陳柏翰有不少藍營政治人物力挺，除出身侯友宜團隊外，包括劉和然、凌濤、台北市議員張斯綱等都現身，積極為民調催票。永和初選戰況激烈，席次分佈為藍2綠1，而依據藍營直轄市議員初選規則，首次參選者民調加權30％，35歲以下獲70％，40歲以下50％；若35歲以下，又是首度參選則可加權100％。在初選4人中，李珮媜和蘇昭龍可獲30％，陳以樂和陳柏翰均獲100％。