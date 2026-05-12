連接淡水與八里的淡江大橋，歷經多年施工後，終於在今（12）日上午11時30分正式通車。這座主橋全長約920公尺、主跨達450公尺的重大建設，不只是全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋，也是台灣首件透過國際競圖打造的橋梁工程，由已故國際建築大師札哈哈蒂（Zaha Hadid）事務所設計，自2019年2月開工以來便備受關注，如今正式啟用，也替北台灣交通寫下新頁，其中主題概念「夜半舞者靜謐時」，更因融合工程、美學與藝術意象，引起不少關注，而齊柏林基金會日前釋出的震撼空拍畫面，同樣掀起一波話題。
「夜半舞者靜謐時」拿下淡江大橋國際競圖！已故建築師留給台灣的溫柔遺產
交通部長陳世凱形容，淡江大橋不只是交通建設，更像是Zaha Hadid留給台灣的一份藝術遺產。他提到，淡江大橋不僅是Zaha Hadid在台灣的第一件作品，同時也是世界級指標工程，甚至獲得美國CNN評選為「2025全球11大重要建設」之一，代表台灣公共工程在交通、建築與國際辨識度上的整體實力。
陳世凱也透露，當年淡江大橋國際競圖時，設計案名稱為「夜半舞者靜謐時」，靈感來自象徵台灣文化的雲門舞集。從橋下仰望主塔，宛如雙手合十般守護著淡水河口，而向外延伸的斜張鋼索，則像舞者舒展肢體般優雅。Zaha Hadid心中的橋梁，從來不只是功能性的建築，而是一位在深夜裡安靜起舞的舞者。
整座橋梁的細節也充滿藝術意象。橋面配置126支景觀燈柱，每支燈柱角度都不同，設計團隊曾形容，這就像126位姿態各異的舞者，在淡水河口共同完成一場無聲演出。當音樂、建築與工程結合後，也讓淡江大橋不再只是冷冰冰的公共建設，而像是一座擁有生命感的藝術作品。
「夜半舞者靜謐時」同框雲門舞集畫面曝！淡江大橋空拍美哭了
9日晚間舉辦的「感恩．美好之夜」淡江大橋通車典禮上，官方特別邀請「雲門舞集」舞團帶來全新作品《光鏈》，作為全球首演。舞者以身體動作呼應橋梁結構與力學線條，搭配淡江大橋夜間燈光與河岸景色，讓整場演出充滿象徵意義，也替通車活動畫下藝術感十足的句點。
ZHA副總監黃劭暐過去也曾分享，團隊當時曾實地參觀雲門舞集，並從「律動感」獲得靈感，但並未刻意強調與雲門的連結，因為不希望過度消費重要文化資產。他表示，真正啟發團隊的，是橋梁應該展現一種優雅律動，不只是結構本身，還包括與環境互動，以及車輛行經時所帶來的動態感受，甚至能讓人感受到某種療癒力量，因此才誕生出「寧靜舞者」的設計概念。
齊柏林基金會也於9日分享淡江大橋絕美的空拍畫面，只見無論是被濃霧包圍，又或是天氣晴朗，淡江大橋都散出著淡淡的高雅氣息。基金會表示，從高空俯瞰，淡水河上的渡船、人潮與橋梁交織出獨特水岸生活景象，而淡江大橋除了縮短淡水往返八里約15公里路程外，也預留未來輕軌系統空間，給予未來更明亮、從容的期待，「主塔雙手合十，將淡江夕照溫柔地還給世代居住於此的人們」。
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交通部長陳世凱形容，淡江大橋不只是交通建設，更像是Zaha Hadid留給台灣的一份藝術遺產。他提到，淡江大橋不僅是Zaha Hadid在台灣的第一件作品，同時也是世界級指標工程，甚至獲得美國CNN評選為「2025全球11大重要建設」之一，代表台灣公共工程在交通、建築與國際辨識度上的整體實力。
陳世凱也透露，當年淡江大橋國際競圖時，設計案名稱為「夜半舞者靜謐時」，靈感來自象徵台灣文化的雲門舞集。從橋下仰望主塔，宛如雙手合十般守護著淡水河口，而向外延伸的斜張鋼索，則像舞者舒展肢體般優雅。Zaha Hadid心中的橋梁，從來不只是功能性的建築，而是一位在深夜裡安靜起舞的舞者。
「夜半舞者靜謐時」同框雲門舞集畫面曝！淡江大橋空拍美哭了
9日晚間舉辦的「感恩．美好之夜」淡江大橋通車典禮上，官方特別邀請「雲門舞集」舞團帶來全新作品《光鏈》，作為全球首演。舞者以身體動作呼應橋梁結構與力學線條，搭配淡江大橋夜間燈光與河岸景色，讓整場演出充滿象徵意義，也替通車活動畫下藝術感十足的句點。
齊柏林基金會也於9日分享淡江大橋絕美的空拍畫面，只見無論是被濃霧包圍，又或是天氣晴朗，淡江大橋都散出著淡淡的高雅氣息。基金會表示，從高空俯瞰，淡水河上的渡船、人潮與橋梁交織出獨特水岸生活景象，而淡江大橋除了縮短淡水往返八里約15公里路程外，也預留未來輕軌系統空間，給予未來更明亮、從容的期待，「主塔雙手合十，將淡江夕照溫柔地還給世代居住於此的人們」。