張凌赫因《逐玉》爆紅番位上漲，被許多頂級奢華的產品相中，工作也被代言活動塞滿，4月底緊急辭演《許你星河萬里》，原訂角色由丞磊緊急救火支援，該角色形象為硬漢救援隊隊長，為了貼近角色，丞磊密集健身，還剃了平頭。

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張凌赫臨時辭演！丞磊救火

張凌赫4月底辭演救援題材劇《許你星河萬里》，最直接的原因是他憑著《逐玉》爆紅，成為今年度熱度最高的95生（1995年後出生的男藝人），檔期被代言和活動佔滿，在劇組早已安排好拍攝計畫、搭景，快要開機之前，臨時辭演，當時鬧得沸沸揚揚，讓許多網友直呼太誇張。

而張凌赫的角色由丞磊救火出演，其角色需要從古裝美男，轉變為硬漢救援隊長，為了更貼近角色，丞磊積極健身，還剃平頭、助曬，拍攝地還直接選在新疆、甘肅等無人區，面臨的是沙塵暴等級的環境，不僅將面臨艱難的拍攝環境，還有可能被拿來和張凌赫做比較，要接下此重任想必要具備足夠的抗壓性。

▲丞磊（如圖）救火張凌赫新戲，積極健身。（圖／翻攝自微博@丞磊）
▲丞磊（如圖）救火張凌赫新戲，積極健身。（圖／翻攝自微博@丞磊）

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...