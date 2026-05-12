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▲丞磊（如圖）救火張凌赫新戲，積極健身。（圖／翻攝自微博@丞磊）

張凌赫因《逐玉》爆紅番位上漲，被許多頂級奢華的產品相中，工作也被代言活動塞滿，4月底緊急辭演《許你星河萬里》，原訂角色由丞磊緊急救火支援，該角色形象為硬漢救援隊隊長，為了貼近角色，丞磊密集健身，還剃了平頭。張凌赫4月底辭演救援題材劇《許你星河萬里》，最直接的原因是他憑著《逐玉》爆紅，成為今年度熱度最高的95生（1995年後出生的男藝人），檔期被代言和活動佔滿，在劇組早已安排好拍攝計畫、搭景，快要開機之前，臨時辭演，當時鬧得沸沸揚揚，讓許多網友直呼太誇張。而張凌赫的角色由丞磊救火出演，其角色需要從古裝美男，轉變為硬漢救援隊長，為了更貼近角色，丞磊積極健身，還剃平頭、助曬，拍攝地還直接選在新疆、甘肅等無人區，面臨的是沙塵暴等級的環境，不僅將面臨艱難的拍攝環境，還有可能被拿來和張凌赫做比較，要接下此重任想必要具備足夠的抗壓性。