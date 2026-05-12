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副總統蕭美琴接受媒體專訪時透露，總統賴清德交付他主持一項秘密任務，就是請他主持「太空暨科技發展委員會」，而他也強調，世界各國軍力預算都在增加，單靠傳統的對外軍購，無法獨撐現代快速變動的戰場，將使軍人暴露在極大風險中，「軍購、商購及委製缺一不可」。蕭美琴接受《鏡週刊》專訪時透露，賴清德請他主持「太空暨科技發展委員會」，該跨部會平台從2024年起就已開始籌備，去年正式開始開會，與會單位包括太空中心、國科會、經濟部、數位發展部及國防部，關注議題納入通訊韌性、天氣狀況、環境變遷、國土測繪、國土安全、地震後堰塞湖的監測等。該委員會自成立至開始運作以來，未曾對外公開其存在。針對國防特別條例，蕭美琴說，世界各國軍力預算都在增加，單靠傳統的對外軍購，無法獨撐現代快速變動的戰場，將使軍人暴露在極大風險中，國際趨勢已不再強調凡事「軍用軍規」，導入商用技術、新興技術更符合當代不對稱作戰概念。蕭美琴進一步說，軍購、商購、委製三合一的國防特別預算，是國防部長期透過嚴謹程序、內部模式模擬，並與台灣安全伙伴美國長期共同討論出來的全面性的架構，三者兼備才符合國家整體建軍與防衛作戰概念。此外，這次被擋下的無人載具、反無人載具系統，蕭美琴指出，這是近來備受國際重視的台灣產業，而台灣是全球關鍵供應鏈的一環，不能忽視這些新科技對台灣不只有新風險，也有新機會。在兩岸關係上，蕭美琴說，前總統馬英九任內接受九二共識，成就了「馬習會」，但在那8年間，中國國防支出仍然持續增加。他強調，中國向外擴張的壓力，並非哪個黨執政的問題，甚至中國近來對日本、菲律賓的壓力也越來越大，同樣不是因為日本或菲律賓是否接受九二共識，是因「威權主義要向全球擴張的過程中產生的摩擦」。