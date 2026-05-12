淡江大橋今（12）日上午11點30分正式通車，預計解決淡水長期以來的交通問題，交通建設利多，讓許多人認為，原本相對親民的淡水、八里房市是不是要跟著瘋漲？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據實價登錄等數據來看，市場其實早就先走一步，淡江大橋開工以來，淡水和八里房價各上漲36.8％、40.1％，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，淡江大橋通車對於目前淡水房價上漲影響有限。
利多行情早反映 7年漲幅達4成
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，從淡江大橋2019年開工以來，淡水人口從17.5萬人，成長到近21萬人，增加超過3萬人，是新北市人口成長最多的區域；八里基期較小，但也增加了約4500人。房價方面，淡水7年上漲36.8％，平均單價從22.8萬元來到31.2萬元，八里更是上漲40.1％，從原本的19.7萬元，拉高到27.6萬元，其實淡江大橋等交通建設利多，已經先出現反映，不是現在才開始。
不過淡江大橋能改善交通，但無法改變距離。淡水到台北核心的時間成本依然存在，對通勤族來說仍是現實考量，因此這個區域，更適合北投、士林工作圈，或是時間彈性較高的接案族或自營商。另外，淡水和八里的優勢依然很單純，就是價格，重劃區供給量大，3字頭中古屋、千萬內總價仍具吸引力，在首購剛需撐盤下，市場相對有支撐。
淡北道路已動工 淡水房價漲幅有潛力
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，淡江大橋對於淡水房市一定有幫助，不過目前受限房市政策，房價不太會上漲，但現在的氛圍能有買氣就很好了。信義房屋淡海新都心店經理許偉杰則指出，2019年淡江大橋動工時，當時新市鎮平均成交行情約2字頭，如今以平均屋齡15年內的物件來看，平均行情已來到3字頭，新成屋或預售屋則都成交在4字頭以上，加上淡北道路已在動工，未來將成淡水又一大利多，顯示漲幅仍有其潛力。
另外，有民眾擔心，淡江大橋通車後，淡水端下橋後，和中正路、沙崙路接壤的路幅都不算寬，可能會造成車流壅塞，許偉杰表示，通車後車流最大的地方可能是沙崙路，不過下橋左轉中正路二段同樣可以進入新市鎮，可作為替代道路，不需要全都擠在沙崙路，而若要往淡水市區方向，下橋後則右轉中正路一段，也可有效避開尖峰車潮。
🟡淡江大橋小檔案
預計通車時間：5月12日
總經費：230.38億元
交通效益：全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到八里可縮短15公里路程，尖峰時段能節省約25分鐘車程，淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，從淡江大橋2019年開工以來，淡水人口從17.5萬人，成長到近21萬人，增加超過3萬人，是新北市人口成長最多的區域；八里基期較小，但也增加了約4500人。房價方面，淡水7年上漲36.8％，平均單價從22.8萬元來到31.2萬元，八里更是上漲40.1％，從原本的19.7萬元，拉高到27.6萬元，其實淡江大橋等交通建設利多，已經先出現反映，不是現在才開始。
不過淡江大橋能改善交通，但無法改變距離。淡水到台北核心的時間成本依然存在，對通勤族來說仍是現實考量，因此這個區域，更適合北投、士林工作圈，或是時間彈性較高的接案族或自營商。另外，淡水和八里的優勢依然很單純，就是價格，重劃區供給量大，3字頭中古屋、千萬內總價仍具吸引力，在首購剛需撐盤下，市場相對有支撐。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，淡江大橋對於淡水房市一定有幫助，不過目前受限房市政策，房價不太會上漲，但現在的氛圍能有買氣就很好了。信義房屋淡海新都心店經理許偉杰則指出，2019年淡江大橋動工時，當時新市鎮平均成交行情約2字頭，如今以平均屋齡15年內的物件來看，平均行情已來到3字頭，新成屋或預售屋則都成交在4字頭以上，加上淡北道路已在動工，未來將成淡水又一大利多，顯示漲幅仍有其潛力。
另外，有民眾擔心，淡江大橋通車後，淡水端下橋後，和中正路、沙崙路接壤的路幅都不算寬，可能會造成車流壅塞，許偉杰表示，通車後車流最大的地方可能是沙崙路，不過下橋左轉中正路二段同樣可以進入新市鎮，可作為替代道路，不需要全都擠在沙崙路，而若要往淡水市區方向，下橋後則右轉中正路一段，也可有效避開尖峰車潮。
預計通車時間：5月12日
總經費：230.38億元
交通效益：全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到八里可縮短15公里路程，尖峰時段能節省約25分鐘車程，淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。