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收購後保瑞 承接大量單株抗體訂單

4月營收14.84億元 主力學名藥產品復甦

保瑞董事會通過，以1.225億美元（約38.5億元台幣）收購美國生物製藥公司MacroGenics （MGNX）拆分的CDMO業務。保瑞董事長暨執行長盛保熙表示，全球生物製劑CDMO以15%的複合年增率高速增長，而全球生技的內部產能僅能供應市場一半的需求，隨著保瑞全球產能將來到20,000公升，將在未來12至18個月整合內部大分子藥物活性成分能量與充填製劑網絡。保瑞收購業務包含位於馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區（Rockville廠）以及弗雷德里克的倉儲中心。總對價依慣例可就營運資金進行調整；交割時與MacroGenics簽署長期CDMO服務合約；另有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。保瑞預計交割時將Rockville廠的營運與泰福生技合作，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色。Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2,000公升及2座500公升之一次性生物反應槽，以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。本次交易預計保瑞將承接龐大的單株抗體在手訂單，包括Incyte一線抗癌藥Zynyz（retifanlimab）與TerSera乳癌藥物Margenza（margetuximab）等二項已量產單株抗體產品、四項臨床階段品項以及具潛力的國際藥廠合作案；該廠現階段營收超過一半來自量產訂單。保瑞董事會授權董事長視市場條件與監理環境，完成後續業務安排。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5200萬美元。保瑞4月營收14.84億元，1至4月營收54.8億元，較去年衰退19.97%。保瑞表示，旗艦專科用藥VIGAFYDE營收持續上攻，主力學名藥產品DLS亦逐步復甦，Upsher-Smith在降價雙位數百分比的策略下成功守住市占。今年以來，Upsher-Smith已上市三項學名藥新產品，正以嚴謹的商業策略因應市場競爭。