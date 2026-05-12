台灣本周天氣將開啟「多雨模式」，隨著滯留鋒面接近，今（12）日開始，全台降雨機率明顯提高，周三、周四（5月13日至5月14日）北台灣、中部山區需留意局部較大雨勢；周五（5月15日）降雨熱區將轉往中南部及花東，直到周末（5月16日至5月17日）鋒面遠離後，西半部天氣將逐步回穩，轉為晴時多雲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天一道鋒面位於台灣東部外海，並帶來些許水氣，󠀠東部下雨機率較高，北部偶爾有零星飄雨，中南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。

▲周二滯留鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）
▲周二滯留鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）
󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明天至周五，另一道鋒面將從中國華南逐漸接近台灣並滯留，同時配合西南風帶來較多水氣，各地下雨機率都會明顯提高，尤其「北台灣、中部山區」，有局部較大雨勢發生的機會，鋒面預估將在台灣附近擺盪至周五。

󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，由於鋒面位置每天有些差異，各地下雨熱區與降雨時間也會跟著變動。

■周三：北部、中部、宜花較明顯

■周四：北部、中部、宜花持續有雨

■周五：降雨熱區逐漸往中南部、花東移動

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）
▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）
天氣風險公司分析師林孝儒則提及，今天北台灣、東部陰有短暫陣雨，高溫26至29度、低溫22至24度；中南部多雲到陰，時有陽光露臉，山區有短暫陣雨機會，高溫29至34度，南部內陸仍有35至36度高溫機會。

周末隨著鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，整體降雨將會比前幾天減少，西半部天氣將逐漸穩定下來，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨；東部雲量仍偏多。

相關新聞

5/12天氣預報》要變天了！今起鋒面雨掃全台　「下最大」時間出爐

明天天氣／北台灣率先變天！周三起全台有雨　鋒面滯留周六才放晴

大雨滯留鋒面明天殺到！氣象署：周三、周四天氣最差　這天才放晴

鋒面襲台何時變天？一周天氣預報一次看　「雨彈炸4天」周末才停

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...