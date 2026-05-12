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▲周二滯留鋒面接近，一直到周五，全台各地都有降雨機率，北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

台灣本周天氣將開啟「多雨模式」，隨著滯留鋒面接近，今（12）日開始，全台降雨機率明顯提高，周三、周四（5月13日至5月14日）北台灣、中部山區需留意局部較大雨勢；周五（5月15日）降雨熱區將轉往中南部及花東，直到周末（5月16日至5月17日）鋒面遠離後，西半部天氣將逐步回穩，轉為晴時多雲。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天一道鋒面位於台灣東部外海，並帶來些許水氣，󠀠東部下雨機率較高，北部偶爾有零星飄雨，中南部則大致維持晴朗偏熱的天氣。󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明天至周五，另一道鋒面將從中國華南逐漸接近台灣並滯留，同時配合西南風帶來較多水氣，各地下雨機率都會明顯提高，尤其「北台灣、中部山區」，有局部較大雨勢發生的機會，鋒面預估將在台灣附近擺盪至周五。󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，由於鋒面位置每天有些差異，各地下雨熱區與降雨時間也會跟著變動。北部、中部、宜花較明顯北部、中部、宜花持續有雨降雨熱區逐漸往中南部、花東移動天氣風險公司分析師林孝儒則提及，今天北台灣、東部陰有短暫陣雨，高溫26至29度、低溫22至24度；中南部多雲到陰，時有陽光露臉，山區有短暫陣雨機會，高溫29至34度，南部內陸仍有35至36度高溫機會。周末隨著鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，整體降雨將會比前幾天減少，西半部天氣將逐漸穩定下來，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨；東部雲量仍偏多。