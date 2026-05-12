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▲趙露思（如圖）苦練並完整地演唱了一整首泰語經典歌曲〈即使知道要見面〉，且全程零墊音，發音獲得泰國粉絲認可。（圖／翻攝自微博）

中國演員趙露思日前在泰國曼谷IMPACT Arena完成個人演唱會《Stay Romantic》，最讓全場萬名觀眾震驚的，是她竟苦練並完完整整地演唱了一整首泰語經典歌曲〈即使知道要見面〉，且全程零墊音，發音獲泰國粉絲認證，誠意十足的表現更讓粉絲感嘆：「換個角度，他國頂流美女專程為你真人無墊音唱跳，泰國人真的要死心塌地愛她一輩子了！」趙露思除了唱泰語歌、以泰語和粉絲互動，舞台更融合了泰國蓮花、金箔等元素。然而最驚艷全場的，是她將家鄉四川的川劇變臉搬上舞台，結合現代編曲與華麗戲服，讓泰媒盛讚有巧思。演唱會視覺衝擊力極強，趙露思開場以白色婚紗營造婚禮的浪漫氛圍，隨後切換暗黑女王、東南亞民族風等8套高訂造型。現場欣賞的來賓也有重量級賓客，包含馬來西亞王室札塔莎公主、泰國巨星托尼賈，以及泰國頂流女星「小水」平採娜等，都現身支持。據了解，趙露思超敬業，演唱當天她身體不舒服且是生理期第一天，仍然堅持全開麥唱跳3個半小時，因這是3年前對粉絲的承諾，她在抵達曼谷時也贈送粉絲非遺手鉤花，演出中更親自為落淚的粉絲擦淚。