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大學生準備放暑假！台灣高鐵推出大學生優惠專案加碼，在6月11日（四）至17日（三）期間，多提供28班次「5折優惠列車」，將在5月14日（四）開放訂票。為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，高鐵公司大學生優惠，除原有適用的5折、75折或88折車次外，新增28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。分別為南下（南港發車時間）的817 （10:00）、825（12:00）；北上（左營發車時間）的818（10:25）、826（12:25）。旅客除透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。台灣高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，以免影響優惠權益；如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」作為輔助證明。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，列車上查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢在學資訊。