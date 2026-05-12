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▲台北市議員第三選區擬參選人-網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）

▲各政黨：台北市議員第三選區擬參選人-網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

▲各政黨：台北市議員第三選區擬參選人臉書-貼文數據比較。（圖／QuickseeK提供）

台北市年底的議員選戰，松山信義區絕對是各界關注的一級戰區，隨著國民黨籍在地強將徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，加上民進黨議員許家蓓在任內不幸病逝，該區應選9席，現任僅6席，藍綠白三黨都積極投入角逐3個空缺席次。國民黨的初選在保障現任制度前提下，由5名新人搶2個提名名額，李明璇、許原榮勝出；民進黨則是3名現任議員與2非現任者一起初選民調，5人搶4提名名額，新人郭凡突圍搶下3名現任者之外最後一個名額。此外，民眾黨前副秘書長許甫去年底請辭黨職，投入松信議員選戰，年底選舉目前預計有10人角逐9名額。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察這10名參選人近3個月的網路聲量排名，依序是李明璇100,187則、許甫42,498則、洪健益21,733則、許原榮16,572則、許淑華15,268則、秦慧珠12,120則、戴錫欽8,022則、詹為元6,134則、郭凡4,531則、張文潔2,088則。多數熱門話題都非選區議題，例如曾任國民黨發言人的李明璇，在個人臉書捍衛黨中央的兩岸立場、抨擊卓榮泰訪日行程安排，讓她以新人之姿聲量突圍；許甫的熱門話題主要跟民眾黨前主席柯文哲官司有關，他力挺柯、質疑司法判決公正性。許淑華則在臉書捍衛執政黨的國防特別預算，成功搭上全國熱議話題；許原榮有立法院長韓國瑜辦公室主任頭銜加持，韓為他助選站台、他捍衛韓主持議事公正性，也成為許原榮的聲量密碼。若依政黨來分析該選區議員參選人的聲量占比，國民黨70%、民進黨22%、民眾黨8%，顯示該區絕大多數議題討論節奏、輿論攻防與關鍵字，都由藍營設定；民進黨在提名人數就有先天劣勢，加上所提者的聲量表現不如藍營，選區新人郭凡也不是李明璇那樣的聲量大物，民進黨在該區聲量占比僅22% 可能僅能勉強維持基本盤的防禦，在「向外擴散」能力上，完全跟不上國民黨。而民眾黨部分，在徐巧芯、王鴻薇這類「在野戰將型」人物離開議會後，擅長空戰的民眾黨，有機會補上藍營在地方的空戰缺口，目前許甫1人聲量佔該區 8%，持續努力為白營在地方紮根。比較松信參選人的臉書貼文成效，整體而言，國民黨發文數286篇最高，民進黨166居次，民眾黨雖然只有許甫1人但發了118篇，數量快追上有4名參選人的民進黨。進一步觀察，擬參選人李明璇的數據與其他人在不同量級，總互動數部分李明璇一人貢獻了156.6 萬次互動，而國民黨整體的總計是160.1 萬，這意味著李明璇一人就佔了國民黨在該區97.8%的互動量。李明璇的發文平均互動數高達1.2萬次，是該區第二名許淑華（1.8千次）的6倍以上，從數據來看，李明璇已不是在跟同選區的松信參選人競爭，而是在用全國性網紅的規格在空戰掀起「璇風」力壓地方，若扣掉李明璇，國民黨其他參選人的總互動數僅約3.5萬，甚至輸給民進黨與民眾黨。藍營臉書經營已出現明顯的「高齡化」或「邊緣化」危機，互動數跟不上時代。雖然參選人的追蹤者和互動數不完全與在地選民重合，不過台北身為全台灣都會化最高的區域，議員選戰的空戰表現與選情結果息息相關，議員的聲量表現也可看出，台北市議員只要願意關注全國議題，在社群上具有「準立委」的聲量表現量能，單純的「在地服務、發長輩圖」已無法產生社群擴散效果。藍綠兩黨這次都是保守提名，藍5綠4正是2022年選後該區的藍綠版圖，民眾黨的許甫成為當地最大變數；現任議員只要把握既有的組織票源，對空戰的程度倚賴相對較低，在此前提之下，哪位新人能搶下徐巧芯、王鴻薇留下的空軍紅利，就有機會拿到通往市議會的鑰匙。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com