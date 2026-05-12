國際刑事法院（ICC）11日證實，去年已對菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）發布逮捕令，他涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒戰時犯下違反人道罪。
國際刑事法院在一份聲明中證實：「菲律賓當局發布並在媒體上流傳的文件確實是國際刑事法院的正式文件。」聲明中提到，這份逮捕令是由國際刑事法院第一預審分庭於2025年11月6日以保密方式發出的。
目前，國際刑事法院已經解封逮捕令。
德拉羅沙是杜特蒂的長期盟友。新當選的菲律賓參議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）對媒體記者表示，依照參院規則及菲國法律，德拉羅沙正受到參議院的保護。
國際刑事法院預審分庭1認定德拉羅沙於2011年11月1日至2019年3月16日在菲律賓犯下危害人類罪。這段時期涵蓋了前總統杜特蒂擔任達沃市長期間，以其任總統期間政府「掃毒行動」中涉嫌發生的法外處決事件。
德拉羅沙曾任達沃市警察局長，後來在杜特蒂執政期間擔任菲律賓國家警察總長。
國際刑事法院聲明稱，對德拉羅沙的逮捕令「是該辦公室持續追究在菲律賓所謂的『掃毒戰爭』中涉嫌犯罪行為責任的重要一步」。
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目前，國際刑事法院已經解封逮捕令。
國際刑事法院預審分庭1認定德拉羅沙於2011年11月1日至2019年3月16日在菲律賓犯下危害人類罪。這段時期涵蓋了前總統杜特蒂擔任達沃市長期間，以其任總統期間政府「掃毒行動」中涉嫌發生的法外處決事件。
德拉羅沙曾任達沃市警察局長，後來在杜特蒂執政期間擔任菲律賓國家警察總長。
國際刑事法院聲明稱，對德拉羅沙的逮捕令「是該辦公室持續追究在菲律賓所謂的『掃毒戰爭』中涉嫌犯罪行為責任的重要一步」。