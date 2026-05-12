台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店宣布，「LA FARFALLA餐廳」推出全新夏季菜色並同步升級自助吧。此次主打「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」一牛二吃，30公分的巨無霸牛肋排搭配極汁爆炒骨邊肉。另有台灣究好戰斧豬排與紐西蘭小羔羊排等主菜。餐檯也將新增「松葉蟹腳、北海道生食級干貝、煙燻鮭魚」等海鮮無限供應。即日起至6月30日，再推四人同行一人免費、餐券升級及希爾頓會員用餐最高75折等優惠。
位於台北艾麗酒店6樓的LA FARFALLA餐廳推出夏季新菜，其中雙人分享餐「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」為本次亮點之一，整支帶骨牛肋排長度達30公分以上，搭配小茴香、百里香、茵陳蒿等，經24小時低溫舒肥後，再以炭火直烤，製程費時超過1整天，有著表層焦脆、內裡鮮嫩的美好口感。牛肋骨還搭有「極汁爆炒骨邊肉」，大火帶出微焦酥香與鮮明鑊氣，一份牛肋骨展現兩種美味。
主菜選擇還有「西西里番茄燴海鮮拼盤」，同樣雙人份，匯集鮮活波士頓龍蝦、挪威鮭魚、生食級北海道干貝、新鮮透抽與淡菜等海鮮。雙人分享餐每套6280元+10%起。主菜選擇還有「美國精選老饕牛排」、「台灣但馬和牛肋眼」、「日本F1和牛菲力」、「台灣究好戰斧豬排」、「紐西蘭小羔羊排佐薄荷肉汁」等，每人每套2580元+10%起。
自助吧全面升級 松葉蟹腳、北海道干貝、燻鮭魚吃到飽
LA FARFALLA餐廳鮮選自助吧也宣布全面升級，開胃冷菜新增「華爾道夫沙拉」、「義式甜菜根沙拉」、「德式洋芋沙拉」與「義大利麵沙拉」等，最大亮點是海鮮區，比照全自助餐廳規格，加入「松葉蟹腳、北海道生食級干貝、挪威煙燻鮭魚、透抽、淡菜」等冰鎮海鮮無限供應，另也新增「桌邊位上配菜」服務，搭配主餐由專人送上，包含奶油玉米、香料野菇、炭烤時蔬等按季節輪替搭配。
四人同行一人免費 會員也有75折起優惠
LA FARFALLA餐廳同步推出多項限時優惠，即日起至6月30日前可享「四人同行一人免費」，相當於約75折優惠，餐廳亦推出凡持有2025年ITF或官網販售之LA FARFALLA餐券，點「現切牛排下午餐雙人券」可加贈手作甜點乙份，「鮮選自助吧雙人券」則可升級享用藍紋乳酪海鮮比薩雙人份主菜。希爾頓榮譽客會會員亦享專屬折扣，最高75折優惠，並可同步累積希爾頓榮譽客會點數。
台北萬豪酒店線上旅展 buffet將有買一送一
台北萬豪酒店預計5月11日中午12時起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月15日與5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。
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自助吧全面升級 松葉蟹腳、北海道干貝、燻鮭魚吃到飽
LA FARFALLA餐廳鮮選自助吧也宣布全面升級，開胃冷菜新增「華爾道夫沙拉」、「義式甜菜根沙拉」、「德式洋芋沙拉」與「義大利麵沙拉」等，最大亮點是海鮮區，比照全自助餐廳規格，加入「松葉蟹腳、北海道生食級干貝、挪威煙燻鮭魚、透抽、淡菜」等冰鎮海鮮無限供應，另也新增「桌邊位上配菜」服務，搭配主餐由專人送上，包含奶油玉米、香料野菇、炭烤時蔬等按季節輪替搭配。
LA FARFALLA餐廳同步推出多項限時優惠，即日起至6月30日前可享「四人同行一人免費」，相當於約75折優惠，餐廳亦推出凡持有2025年ITF或官網販售之LA FARFALLA餐券，點「現切牛排下午餐雙人券」可加贈手作甜點乙份，「鮮選自助吧雙人券」則可升級享用藍紋乳酪海鮮比薩雙人份主菜。希爾頓榮譽客會會員亦享專屬折扣，最高75折優惠，並可同步累積希爾頓榮譽客會點數。
台北萬豪酒店線上旅展 buffet將有買一送一
台北萬豪酒店預計5月11日中午12時起推出線上旅展，優惠販售至5月29日晚間11時59分，5間餐廳齊推7款餐券，優惠最低7折起。其中Garden Kitchen推出「平日午間自助美饌單人券」一套六張，原價每張1408元，優惠價每張980元，約是7折優惠，可暢享極鮮海物Bar裡的多種螃蟹、燙白蝦等海鮮，更有熱食美饌區供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿等，還可吃到鮮蔬沙拉、繽紛甜點，五大主題區通通吃到飽。想獲得超殺優惠，記得5月15日與5月29日中午12時，將有推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。