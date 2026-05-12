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▲台北艾麗酒店的LA FARFALLA餐廳推出夏季新菜，包含雙人分享餐「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」。（圖／台北艾麗酒店提供）

自助吧全面升級 松葉蟹腳、北海道干貝、燻鮭魚吃到飽

▲台北艾麗酒店的LA FARFALLA餐廳推出夏季新菜，自助吧也將升級，將增加松葉蟹腳、生食級干貝等。（圖／台北艾麗酒店提供）

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台北萬豪酒店線上旅展 buffet將有買一送一