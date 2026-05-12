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民進黨備戰年底縣市首長選戰，民進黨選舉對策委員會預計在13日召開會議，正式拍板徵召綠委沈伯洋出戰台北市長。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲直言，沈伯洋展現的政策論述、對台北市議題的熟悉，「我想蔣萬安的團隊，現在應該是非常非常地緊張」。對於傳出民進黨將徵召沈伯洋參選台北市長，沈伯洋回應，提名的決定還是尊重選對會，而他會持續準備台北市政，找出對台北市民真正有幫助的政策。民進黨團上午舉行輿情記者會，范雲表示，不少媒體已經用「最強戰力」攻擊沈伯洋，「沈伯洋就是我們最好的一個策略，這是我對他的期待」，從沈伯洋本身展現的政策論述、對台北市議題的熟悉，「我想蔣萬安的團隊，現在應該是非常非常地緊張」。綠委陳培瑜提到，做政策研究只有一個前提，就是先問市民想要什麼，所以市民想要什麼？他相信蔣萬安，理論上要比他們更加地清楚，但可能蔣身居高位太久，或者是其身邊保護系統太好，或者是一旦沒有人寫「談參」（參考資料）給他，就說不出話來。陳培瑜認為，最好的政策就是台北市民的需求，每一個年齡族群、每一種生活樣態、每一個居住地區、每一種文化經驗的人，都有各自對於市政願景發展的想像，若沈伯洋真的被提名了，他們協助的，當然是積極傾聽更多台北市民的聲音；他說，對民進黨而言，勝選當然是必要的事，但在此前提之下，如何把大家想像的台北市變得更好，這才是最重要的。