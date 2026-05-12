我是廣告 請繼續往下閱讀

第37屆金曲獎將在6月27日登場，明（13）日就要揭曉本屆入圍者，相當令人期待，而過去拿過金曲獎的歌王歌后也同樣再次受到討論，其中金曲歌王吳宗憲在今年3月在TICC舉辦演唱會獲得廣大迴響，不過社群平台上出現許多人問，為什麼吳宗憲可以開演唱會，「他不是主持人嗎？」許多00後也都不解吳宗憲的演唱會為何這麼多人去看，讓資深歌迷驚訝喊，「他可是金曲歌王！」演唱過許多經典歌曲，包括傳唱至今的〈真心換絕情〉原唱也是他。吳宗憲今年3月在TICC開唱，不僅現場Talking幽默風趣，也讓歌迷再次見識他「行走CD」的好歌喉，但卻有許多00後的年輕人好奇發問，為什麼吳宗憲可以開演唱會，「他不是主持人嗎？」讓資深歌迷驚訝喊，「吳宗憲是金曲歌王啊！」1994年，吳宗憲以《真心換絕情》獲得第6屆金曲獎最佳方言歌曲男演唱人獎，也就是現在的台語歌王，經典情歌〈真心換絕情〉原唱正是吳宗憲，甚至詞曲都是出自他手，還有〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈留心〉都是吳宗憲的歌。2014年，吳宗憲登上金曲獎擔任表演嘉賓，演唱〈一支小雨傘〉、〈無字的情批〉、〈無言花〉，〈空笑夢〉，讓台下嘉賓聽得如癡如醉，幾乎零負評。隨著2026年，第37屆金曲獎即將登場，吳宗憲的歌喉又再度受到討論，影片底下也有許多人留言，「2026來聽的」、「還在聽吳宗憲的請舉手」、「很少有人能夠在金曲獎唱台語歌這麼長的，只有本土天王吳宗憲」。