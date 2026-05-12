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中國男神張凌赫、劉宇寧有機會來台演出？台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基近日公開表態，將積極推動中國高人氣藝人來台交流，其中更點名在台人氣爆棚的長腿男神張凌赫與頂流唱將劉宇寧，都是有機會安排到台灣演出的對象。第三屆海峽兩岸中華文化峰會「兩岸演藝合作論壇」於昨（11）日舉行，根據《中新社》報導，王祥基受訪時表示，中國影視劇如《沉默的榮耀》、《逐玉》等，已成為台灣人了解中國生活方式、婚姻戀愛觀念的重要窗口，希望能藉此互相交流。王祥基特別舉例，像是張凌赫、劉宇寧等藝人在台灣擁有極高知名度，任何相關動態都能在社群平台上引發熱烈討論與追捧。他透露，協會今年將持續發力，計畫力邀多位中國高人氣知名藝人來台演出或交流，包括大型演出與音樂會、演藝合作座談、粉絲近距離簽名會等。